https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html

Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России

Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России - РИА Новости, 09.10.2024

Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России

Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:14

2024-10-09T10:14

2024-10-09T11:45

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экономика

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским."В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок", — сказал он.При этом глава правительства призвал не снижать темпы, увеличивать количество перелетов в стране и прокладывать как можно больше удобных маршрутов без транзитных пересадок."Когда с одной части Дальнего Востока или Сибири летают через Москву в другую часть — это, конечно, неправильно", — добавил Мишустин.Он отметил, что в регионах нужно строить больше современных аэропортов, и напомнил, что по поручению президента до 2030 года должно появиться 75 новых авиагаваней."В основе каждого будут лежать самые передовые отечественные технологические решения, включая информационные системы и сервисы", — сказал премьер.Как сообщала Росавиация, в январе-июле пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на семь процентов. А по итогам года ожидается, что он составит 112 миллионов пассажиров, а рост окажется на шесть процентов выше 2023 года.

https://ria.ru/20240621/boychuk-1954585236.html

https://ria.ru/20240907/bilety-1971216513.html

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россия, экономика, михаил мишустин, аэрофлот