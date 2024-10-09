Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России
Мишустин: авиаперевозки в России растут выше ожиданий
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
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"В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок", — сказал он.
При этом глава правительства призвал не снижать темпы, увеличивать количество перелетов в стране и прокладывать как можно больше удобных маршрутов без транзитных пересадок.
"Когда с одной части Дальнего Востока или Сибири летают через Москву в другую часть — это, конечно, неправильно", — добавил Мишустин.
Он отметил, что в регионах нужно строить больше современных аэропортов, и напомнил, что по поручению президента до 2030 года должно появиться 75 новых авиагаваней.
"В основе каждого будут лежать самые передовые отечественные технологические решения, включая информационные системы и сервисы", — сказал премьер.
Как сообщала Росавиация, в январе-июле пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на семь процентов. А по итогам года ожидается, что он составит 112 миллионов пассажиров, а рост окажется на шесть процентов выше 2023 года.
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