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Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России - РИА Новости, 09.10.2024
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10:14 09.10.2024 (обновлено: 11:45 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html
Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России
Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России - РИА Новости, 09.10.2024
Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России
Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:14
2024-10-09T11:45
россия
экономика
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.&quot;В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок&quot;, — сказал он.При этом глава правительства призвал не снижать темпы, увеличивать количество перелетов в стране и прокладывать как можно больше удобных маршрутов без транзитных пересадок."Когда с одной части Дальнего Востока или Сибири летают через Москву в другую часть — это, конечно, неправильно", — добавил Мишустин.Он отметил, что в регионах нужно строить больше современных аэропортов, и напомнил, что по поручению президента до 2030 года должно появиться 75 новых авиагаваней."В основе каждого будут лежать самые передовые отечественные технологические решения, включая информационные системы и сервисы", — сказал премьер.Как сообщала Росавиация, в январе-июле пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на семь процентов. А по итогам года ожидается, что он составит 112 миллионов пассажиров, а рост окажется на шесть процентов выше 2023 года.
https://ria.ru/20240621/boychuk-1954585236.html
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россия, экономика, михаил мишустин, аэрофлот
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Аэрофлот
Мишустин рассказал об активном развитии сферы авиаперевозок в России

Мишустин: авиаперевозки в России растут выше ожиданий

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
«

"В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок", — сказал он.

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При этом глава правительства призвал не снижать темпы, увеличивать количество перелетов в стране и прокладывать как можно больше удобных маршрутов без транзитных пересадок.
"Когда с одной части Дальнего Востока или Сибири летают через Москву в другую часть — это, конечно, неправильно", — добавил Мишустин.
Он отметил, что в регионах нужно строить больше современных аэропортов, и напомнил, что по поручению президента до 2030 года должно появиться 75 новых авиагаваней.
"В основе каждого будут лежать самые передовые отечественные технологические решения, включая информационные системы и сервисы", — сказал премьер.
Как сообщала Росавиация, в январе-июле пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на семь процентов. А по итогам года ожидается, что он составит 112 миллионов пассажиров, а рост окажется на шесть процентов выше 2023 года.
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