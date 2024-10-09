https://ria.ru/20241009/ataki-1977214944.html

В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников

В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024

В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников

Два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:54

2024-10-09T14:54

2024-10-09T14:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три дрона ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино беспилотником повторно атаковано предприятие. В результате взрыва сгорело производственно-складское помещение", - написал Гладков. Он добавил, что ещё одно предприятие подверглось атаке дрона-камикадзе в селе Байцуры Борисовского района, в результате повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В селе Тишанка Волоконовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства, вследствие чего у одного легкового автомобиля выбило стёкла и посекло кузов.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков