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В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ataki-1977214944.html
В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников
В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024
В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников
Два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:54
2024-10-09T14:54
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три дрона ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино беспилотником повторно атаковано предприятие. В результате взрыва сгорело производственно-складское помещение", - написал Гладков. Он добавил, что ещё одно предприятие подверглось атаке дрона-камикадзе в селе Байцуры Борисовского района, в результате повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В селе Тишанка Волоконовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства, вследствие чего у одного легкового автомобиля выбило стёкла и посекло кузов.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
белгородская область
шебекино
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области рассказали о последствиях атак беспилотников

Гладков: два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Два предприятия и автомобиль повреждены при атаках украинских дронов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три дрона ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино беспилотником повторно атаковано предприятие. В результате взрыва сгорело производственно-складское помещение", - написал Гладков.
Он добавил, что ещё одно предприятие подверглось атаке дрона-камикадзе в селе Байцуры Борисовского района, в результате повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В селе Тишанка Волоконовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства, вследствие чего у одного легкового автомобиля выбило стёкла и посекло кузов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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