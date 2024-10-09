https://ria.ru/20241009/alaudinov-1977088913.html

Алаудинов призвал не спекулировать на теме ареста адвоката Шапиро

Алаудинов призвал не спекулировать на теме ареста адвоката Шапиро - РИА Новости, 09.10.2024

Алаудинов призвал не спекулировать на теме ареста адвоката Шапиро

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов призвал не спекулировать на теме ареста обвиняемого в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:47

2024-10-09T07:47

2024-10-09T07:47

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов призвал не спекулировать на теме ареста обвиняемого в мошенничестве адвоката Дениса Шапиро в связи с тем, что Шапиро якобы "личный" адвокат Алаудинова, отметив, что они дружат, но в контексте нового дела необходимо опираться на решения правосудия. Во вторник Замоскворецкий суд Москвы арестовал до зимы адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере. "Задержан адвокат командира спецназа "АХМАТ" Апти Алаудинова" - с такими громкими заголовками в Сети иноагентами массово распространяется информация об аресте Дениса Шапиро... Считаю, что бессмысленно спекулировать на публикациях на эту тему и пытаться вложить какой-то особый смысл в новость о задержании Дениса Шапиро. И тем более в то, что он мой личный адвокат. В очередной раз мы видим попытки "обезличивания ситуации" с одной стороны и искусственного искажения смыслов - с другой. При задержании любого другого адвоката он имел бы свою фамилию, имя и отчество. Но так как Денис Шапиро принимал правовое участие в моём деле и в деятельности возглавляемого мной военного подразделения, активно помогая фронту, то сейчас он "адвокат Апти Алаудинова", - написал он в своем Telegram-канале. Алаудинов отметил, что Шапиро действительно был одним из адвокатов по делу о его отравлении в феврале 2023 года. В рамках своей широкой адвокатской практики он также участвовал в этом разбирательстве. Кроме того, по словам Алаудинова, Шапиро неоднократно оказывал значительную поддержку бойцам на линии фронта, предоставляя автотранспорт, устройства РЭБ, средства связи и обмундирование. Генерал-майор подчеркнул, что спокойно относится к задержанию адвоката, отметив, что "если он виновен, то соответствующие органы разберутся". Он также напомнил о презумпции невиновности, так как вина Шапиро еще не доказана в установленном законом порядке. "Даже если суд вынесет обвинительный приговор, я всё равно благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа "Ахмат". С Денисом Шапиро я общался и дружу, и мне абсолютно не стыдно за это! Подытоживая, отмечу, что не обладаю, подобно вам, способностью стелить соломку, заранее зная, куда могу упасть", - заключил Алаудинов, еще раз подчеркнув, что не беспокоится из-за того, что Шапиро был его адвокатом. Летом следственное управление УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбудило новое уголовное дело о мошенничестве на 300 миллионов рублей с оборудованием завода по производству бытовой химии в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных ранее за аферу с долей в бизнесе Шапиро. Дело было возбуждено по заявлению Шапиро, который просил привлечь к уголовной ответственности Балаховского и Босинзона по факту хищения производственных линий завода B&B. В 2014 году он приобрел долю 30% ООО "Бест Клин", завода, производящего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, Wash Gold, Cotico, EasyWork и другие, который вошел в холдинг B&B. Владельцы холдинга Александр Балаховский и Яков Босинзон переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился и доля Шапиро стала равной нулю. За это Дорогомиловский суд Москвы в апреле приговорил Балаховского и Босинзона к 11 и 10 годам колонии соответственно, вместе с ними суд отправил на девять лет за решетку третьего фигуранта - Алексея Савоськина, который занимал должность гендиректора производственной компании холдинга "Бест клин". Шапиро проходил потерпевшим по делу. Однако, как отмечает его адвокат Роман Кандауров, приговор был вынесен лишь за хищение интеллектуальной собственности и ее незаконное использование. В заявлении в УМВД Шапиро указал, что осужденные незаконно вывели оборудование, сырье и штат сотрудников завода, тем самым продолжив производство продукции от имени других юридических лиц без его участия.

https://ria.ru/20240425/delo-1942326115.html

https://ria.ru/20240802/delo-1963680794.html

https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), апты алаудинов, снг