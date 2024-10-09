Рейтинг@Mail.ru
На АЭС "Аккую" заявили о масштабных работах перед пуском энергоблока - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/aes-1977162220.html
На АЭС "Аккую" заявили о масштабных работах перед пуском энергоблока
На АЭС "Аккую" заявили о масштабных работах перед пуском энергоблока - РИА Новости, 09.10.2024
На АЭС "Аккую" заявили о масштабных работах перед пуском энергоблока
Полномасштабные работы перед пуском первого энергоблока идут на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил в среду председатель совета... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:52
2024-10-09T12:52
в мире
турция
россия
стамбул
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_460ccf788db4e3aec5bc6156064f3882.jpg
СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Полномасштабные работы перед пуском первого энергоблока идут на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил в среду председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. "Полномасштабные предпусковые и наладочные работы идут на первом энергоблоке, проводится проверка всех ключевых систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации", - заявил Дедусенко в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе (EIF) в Стамбуле. По его словам, полным ходом идет строительство трех оставшихся блоков станции, на строительной площадке задействованы более 34 тысяч человек. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20241007/aes-1976691241.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_5f75bc9f8de8cc8575e8953bb3ffca0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, стамбул, аэс "аккую"
В мире, Турция, Россия, Стамбул, АЭС "Аккую"
На АЭС "Аккую" заявили о масштабных работах перед пуском энергоблока

На АЭС "Аккую" заявили о полномасштабных работах перед пуском первого блока

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Полномасштабные работы перед пуском первого энергоблока идут на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил в среду председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"Полномасштабные предпусковые и наладочные работы идут на первом энергоблоке, проводится проверка всех ключевых систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации", - заявил Дедусенко в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе (EIF) в Стамбуле.
По его словам, полным ходом идет строительство трех оставшихся блоков станции, на строительной площадке задействованы более 34 тысяч человек.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане
7 октября, 09:54
 
В миреТурцияРоссияСтамбулАЭС "Аккую"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала