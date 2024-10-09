https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977166444.html

Мишустину доложили о создании российских программ для авиации

Мишустину доложили о создании российских программ для авиации - РИА Новости, 09.10.2024

Мишустину доложили о создании российских программ для авиации

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" работает над отечественными программами летной годности, планирования полетов и автоматизированного управления... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:02

2024-10-09T13:02

2024-10-09T13:02

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" работает над отечественными программами летной годности, планирования полетов и автоматизированного управления доходами, их запуск запланирован в 2024-2025 годах, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Мишустин сказал, что в данный момент критически важно заменить программное обеспечение на отечественное и "Аэрофлот" этим занимается и является лидером. Глава правительства попросил рассказать, как идет работа по цифровой трансформации в соответствии со стратегией, которая утверждена перевозчиком. "Коротко о ключевых проектах, которые мы реализуем сейчас в рамках индустриального центра. Я знаю, что вы тоже за этим следите. Это наша программа "Купол" взамен программы поддержания летной годности AMOS. Это такой продукт, который необходим рынку, все его ждут. Мы уже на 65% его подготовили. В 2025 году планируем начать внедрение в рамках группы "Аэрофлот" и с последующим распространением уже на все остальные авиакомпании, у которых этот продукт будет востребован", - сообщил Александровский. "Кроме этого, мы планируем запуск в 2024 году еще программы по планированию полетов. Было зарубежное ПО, сейчас его нет. Мы пишем российское ПО", - продолжила глава компании. Он отметил, что в каждом проекте "Аэрофлот" оценивает эффективность его внедрения. Так, программа по планированию полетов с точки зрения цифровых значений даст экономию топлива от 2 до 5%, а в денежном выражении – порядка 8 миллиардов рублей в год. Кроме того, автоматизация позволит снизить трудовые затраты на обеспечение этого процесса. "Также мы сейчас активно работаем над программой по автоматизированному управлению доходами. Планируем ее запустить в начале 2025 года. Это проект, который предполагает использование искусственного интеллекта, самых передовых технологий. Для пассажиров будет возможность выбора билетов по оптимальной стоимости. То есть эта программа будет обоюдно работать и в интересах авиакомпании, и в интересах пассажиров", - сообщил глава "Аэрофлота". Он также рассказал о проекте, связанном с "Госуслугами" и ЕСИА. "Я думаю, что мы здесь будем одной из первых компаний в целом в стране. Это автоматизированный прием на работу, проверка документов и дальнейшее развитие автоматизации управления персоналом, что тоже крайне важно в современных условиях", - пояснил гендиректор "Аэрофлота".

https://ria.ru/20241009/mishustin-1977123313.html

https://ria.ru/20241008/mishustin-1977043077.html

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот