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Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций - РИА Новости, 09.10.2024
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10:24 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html
Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций
Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций - РИА Новости, 09.10.2024
Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций
Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:24
2024-10-09T10:24
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михаил мишустин
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, что "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин на встрече с главой компании Сергеем Александровским. Он добавил, что авиакомпания обеспечивает своим пассажирам самые высокие стандарты обслуживания. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, что является серьезным вызовом как для промышленности, так и для крупнейшего авиаперевозчика, напомнил премьер. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, аэрофлот, экономика
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Аэрофлот, Экономика
Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций

Мишустин: "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Важно, что "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин на встрече с главой компании Сергеем Александровским.
Он добавил, что авиакомпания обеспечивает своим пассажирам самые высокие стандарты обслуживания. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, что является серьезным вызовом как для промышленности, так и для крупнейшего авиаперевозчика, напомнил премьер.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин
1 августа, 12:15
 
РоссияМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинАэрофлотЭкономика
 
 
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