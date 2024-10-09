https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций

Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций - РИА Новости, 09.10.2024

Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций

Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:24

2024-10-09T10:24

2024-10-09T10:24

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москва

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владимир путин

аэрофлот

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, что "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин на встрече с главой компании Сергеем Александровским. Он добавил, что авиакомпания обеспечивает своим пассажирам самые высокие стандарты обслуживания. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, что является серьезным вызовом как для промышленности, так и для крупнейшего авиаперевозчика, напомнил премьер. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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Ольга Фомченкова

россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, аэрофлот, экономика