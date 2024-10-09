Мишустин оценил работу "Аэрофлота" в условиях санкций
Мишустин: "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Важно, что "Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин на встрече с главой компании Сергеем Александровским.
Он добавил, что авиакомпания обеспечивает своим пассажирам самые высокие стандарты обслуживания. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, что является серьезным вызовом как для промышленности, так и для крупнейшего авиаперевозчика, напомнил премьер.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.