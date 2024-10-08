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Лидеры стран СНГ решили учредить звание Города трудовой славы Содружества
Лидеры стран СНГ решили учредить звание Города трудовой славы Содружества - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ решили учредить звание Города трудовой славы Содружества
Лидеры стран СНГ на саммите в Москве приняли решение учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:31
2024-10-08T18:31
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве приняли решение учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества, сообщается на сайте Кремля. "Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы. 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Кроме того, было принято решение "Об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно (Республика Беларусь)". Также было принято решение "О деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества". "Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2027 года Годом правового просвещения"... Решение "О Заявлении глав государств–участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения", - добавляется в сообщении. Также было подписано протокольное решение "О награждении Грамотой Содружества Независимых Государств".
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москва, молодечно, снг, содружество , в мире
Москва, Молодечно, СНГ, Содружество , В мире
Лидеры стран СНГ решили учредить звание Города трудовой славы Содружества
Лидеры СНГ решили учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве приняли решение учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества, сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы. 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
Кроме того, было принято решение "Об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно
(Республика Беларусь)". Также было принято решение "О деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества".
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2027 года Годом правового просвещения"... Решение "О Заявлении глав государств–участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения", - добавляется в сообщении.
Также было подписано протокольное решение "О награждении Грамотой Содружества Независимых Государств".