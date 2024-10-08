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Дипломат назвала "план победы" Зеленского ультиматумом - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:38 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976871541.html
Дипломат назвала "план победы" Зеленского ультиматумом
Дипломат назвала "план победы" Зеленского ультиматумом - РИА Новости, 08.10.2024
Дипломат назвала "план победы" Зеленского ультиматумом
"План победы" Владимира Зеленского является ультиматумом, в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:38
2024-10-08T04:38
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
юлия жданова
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является ультиматумом, в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат напомнила, что план Зеленского выстраивается вокруг трех ключевых элементов: дальнейшее сближение Киева с НАТО, продолжение военной "накачки" марионеточного режима, а также усиление санкций против России. "По сути, это – ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России и, как следствие, не имеет ничего общего с политико-дипломатическим урегулированием", - сказала Жданова.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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россия, владимир зеленский, юлия жданова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Юлия Жданова
Дипломат назвала "план победы" Зеленского ультиматумом

Дипломат Жданова: в "плане победы" Зеленского нет ничего дипломатического

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является ультиматумом, в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат напомнила, что план Зеленского выстраивается вокруг трех ключевых элементов: дальнейшее сближение Киева с НАТО, продолжение военной "накачки" марионеточного режима, а также усиление санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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"По сути, это – ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России и, как следствие, не имеет ничего общего с политико-дипломатическим урегулированием", - сказала Жданова.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийЮлия Жданова
 
 
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