https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США

Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США - РИА Новости, 08.10.2024

Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США

"План победы" Владимира Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:12

2024-10-08T01:12

2024-10-08T04:38

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.Ранее Зеленский в интервью ABC News заявил, что обсудит свой так называемый "план победы" с союзниками во время встречи в Рамштайне 12 октября. При этом глава киевского режима считает, что накачивание Украины западным оружием приближает ее к миру Россией."В чем смысл <...>, он говорит, что нет, никаких переговоров, а спустя всего минуту говорит, что да, мы хотим дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры", — поделился мнением офицер.По его словам, Зеленский окончательно запутался в политико-дипломатических терминах и не умеет отличать дипломатию и переговоры от силового решения вопроса."Дипломатия — это переговоры, где две стороны ведут дискуссию <...>, имеют встречные предложения <...> В его терминологии дипломатическое урегулирование включает только силу", — добавил он.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976798831.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html

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в мире, владимир зеленский, киев, сша, россия, украина