https://ria.ru/20241008/zaporozhe-1976908178.html
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2024
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов
Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:53
2024-10-08T10:53
2024-10-08T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии", - сказал Рогов. По его словам, речь идет только согласно открытым украинской стороной данным о более чем 16 тысячах уже похороненных украинских военных.
https://ria.ru/20240713/naemniki-1959377802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов
Рогов: подконтрольный Киеву город Запорожье становится территорией кладбищ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии", - сказал Рогов.
По его словам, речь идет только согласно открытым украинской стороной данным о более чем 16 тысячах уже похороненных украинских военных.