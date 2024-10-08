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Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 08.10.2024 (обновлено: 10:54 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/zaporozhe-1976908178.html
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2024
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов
Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:53
2024-10-08T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии", - сказал Рогов. По его словам, речь идет только согласно открытым украинской стороной данным о более чем 16 тысячах уже похороненных украинских военных.
https://ria.ru/20240713/naemniki-1959377802.html
запорожье
запорожская область
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Запорожье становится территорией кладбищ для ВСУ, заявил Рогов

Рогов: подконтрольный Киеву город Запорожье становится территорией кладбищ

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть контролируемой киевским режимом Запорожской области становятся территорией кладбищ для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии", - сказал Рогов.
По его словам, речь идет только согласно открытым украинской стороной данным о более чем 16 тысячах уже похороненных украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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