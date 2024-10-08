В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой
В Орле задержали мужчину, ограбившего свою мать и поджигавшего квартиру бабушки
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру.
Прокуратура Орловской области начала проверку после видео, которое распространялось в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о поведении своего внука. На кадрах женщина говорит, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру.
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"Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях местного жителя в отношении своих родственников, включая ветерана Великой Отечественной войны. Предварительно установлено, что в сентябре 2024 года 36-летний мужчина, угрожая своей матери ножом, похитил ее денежные средства", – говорится в сообщении надзорного ведомства региона.
"Фигурант задержан следователем. В отношении него и других лиц осуществляются следственные и иные процессуальные действия. Следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
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