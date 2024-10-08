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В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой - РИА Новости, 08.10.2024
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15:44 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/zaderzhanie-1977001763.html
В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой
В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой - РИА Новости, 08.10.2024
В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой
Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:44
2024-10-08T15:44
происшествия
россия
орловская область
орел
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру. Прокуратура Орловской области начала проверку после видео, которое распространялось в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о поведении своего внука. На кадрах женщина говорит, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру. "Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях местного жителя в отношении своих родственников, включая ветерана Великой Отечественной войны. Предварительно установлено, что в сентябре 2024 года 36-летний мужчина, угрожая своей матери ножом, похитил ее денежные средства", – говорится в сообщении надзорного ведомства региона. В пресс-службе СУСК РФ по Орловской области отметили, что подозреваемым является житель областного центра, в его отношении по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). "Фигурант задержан следователем. В отношении него и других лиц осуществляются следственные и иные процессуальные действия. Следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240929/naruchniki-1975378152.html
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россия
орловская область
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происшествия, россия, орловская область, орел, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орловская область, Орел, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой

В Орле задержали мужчину, ограбившего свою мать и поджигавшего квартиру бабушки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру.
Прокуратура Орловской области начала проверку после видео, которое распространялось в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о поведении своего внука. На кадрах женщина говорит, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру.
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"Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях местного жителя в отношении своих родственников, включая ветерана Великой Отечественной войны. Предварительно установлено, что в сентябре 2024 года 36-летний мужчина, угрожая своей матери ножом, похитил ее денежные средства", – говорится в сообщении надзорного ведомства региона.
В пресс-службе СУСК РФ по Орловской области отметили, что подозреваемым является житель областного центра, в его отношении по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
"Фигурант задержан следователем. В отношении него и других лиц осуществляются следственные и иные процессуальные действия. Следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
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