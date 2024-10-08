https://ria.ru/20241008/zaderzhanie-1977001763.html

В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой

В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой - РИА Новости, 08.10.2024

В Орле мужчину, поджигавшего квартиру бабушки, задержали за разбой

Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:44

2024-10-08T15:44

2024-10-08T15:44

происшествия

россия

орловская область

орел

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Следователи задержали за разбой жителя Орла, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки - ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру. Прокуратура Орловской области начала проверку после видео, которое распространялось в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о поведении своего внука. На кадрах женщина говорит, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру. "Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях местного жителя в отношении своих родственников, включая ветерана Великой Отечественной войны. Предварительно установлено, что в сентябре 2024 года 36-летний мужчина, угрожая своей матери ножом, похитил ее денежные средства", – говорится в сообщении надзорного ведомства региона. В пресс-службе СУСК РФ по Орловской области отметили, что подозреваемым является житель областного центра, в его отношении по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). "Фигурант задержан следователем. В отношении него и других лиц осуществляются следственные и иные процессуальные действия. Следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.

https://ria.ru/20240929/naruchniki-1975378152.html

https://ria.ru/20231103/ubiystvo-1907123291.html

россия

орловская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, орловская область, орел, следственный комитет россии (ск рф)