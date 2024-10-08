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Около 500 исследований яиц с рынков Подмосковья провели в сентябре - РИА Новости, 08.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:43 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/yaytsa-1977056048.html
Около 500 исследований яиц с рынков Подмосковья провели в сентябре
Около 500 исследований яиц с рынков Подмосковья провели в сентябре - РИА Новости, 08.10.2024
Около 500 исследований яиц с рынков Подмосковья провели в сентябре
Специалисты государственных ветеринарных лабораторий взяли 383 пробы и провели 496 исследований яиц с рынков в прошлом месяцев в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:43
2024-10-08T19:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты государственных ветеринарных лабораторий взяли 383 пробы и провели 496 исследований яиц с рынков в прошлом месяцев в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По несоответствию органолептическим показателям с реализации было снято 80 штук яиц. В ведомстве отметили, что на каждую партию яиц должно быть приложено удостоверение или паспорт качества, а также ветеринарное свидетельство о том, что хозяйство, где они получены, благополучно в отношении болезней птиц. На рынках запрещается продажа яиц от водоплавающей птицы, а также загрязненных и с поврежденной скорлупой. Яйца должны иметь хороший срок годности и читаемую, четкую маркировку – при ее отсутствии товар не будет допущен к реализации. Кроме того, продажу пищевых яиц разрешается проводить лицам, соблюдающим санитарные правила торговли и имеющим медицинские книжки.
https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 500 исследований яиц с рынков Подмосковья провели в сентябре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты государственных ветеринарных лабораторий взяли 383 пробы и провели 496 исследований яиц с рынков в прошлом месяцев в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По несоответствию органолептическим показателям с реализации было снято 80 штук яиц.
В ведомстве отметили, что на каждую партию яиц должно быть приложено удостоверение или паспорт качества, а также ветеринарное свидетельство о том, что хозяйство, где они получены, благополучно в отношении болезней птиц.
На рынках запрещается продажа яиц от водоплавающей птицы, а также загрязненных и с поврежденной скорлупой. Яйца должны иметь хороший срок годности и читаемую, четкую маркировку – при ее отсутствии товар не будет допущен к реализации.
Кроме того, продажу пищевых яиц разрешается проводить лицам, соблюдающим санитарные правила торговли и имеющим медицинские книжки.
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