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Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе - РИА Новости, 08.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:40 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/yaroslavl-1977001521.html
Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе
Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе - РИА Новости, 08.10.2024
Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе
Более двухсот светофорных объектов в Ярославле в этом году подключат к внедряемой в Ярославской области интеллектуальной транспортной системе, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:40
2024-10-08T15:40
ярославская область
технологии
общество
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Более двухсот светофорных объектов в Ярославле в этом году подключат к внедряемой в Ярославской области интеллектуальной транспортной системе, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Центр организации дорожного движения и оценил работу аппаратно-программного комплекса интеллектуальной транспортной системы (ИТС). За свой первый год региональный Центр организации дорожного движения показал, по словам Евраева, неплохие результаты. "С нуля внедряем интеллектуальную транспортную систему. Она позволяет в режиме реального времени мониторить трафик, отслеживать нарушения, местонахождение транспортных средств. В дальнейшем система будет управлять движением в автоматическом режиме. Для этого планируем интегрировать ее с цифровыми ресурсами города и региона", - сказал губернатор, добавив, что с этой целью уже создан ситуационный центр, где отображается все движение транспорта в Ярославской агломерации. Контролировать ситуацию, отмечают в областном правительстве, помогают и современные светофоры. В настоящее время в Ярославской области на двенадцати таких объектах установлены контроллеры и детекторы, которые позволяют, в частности, отслеживать местоположение транспорта. "Как рассказал заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, в этом году к интеллектуальной транспортной системе планируется подключить еще более 200 светофорных объектов в Ярославле", - говорится в сообщении. Кроме того, на совещании с перевозчиками, которое также состоялось в Центре, губернатор отметил, что ЦУР фиксирует обращения жителей о длительном ожидании автобусов №62, 50, 79, 1 и других. "Будем отслеживать работу автобусов с помощью автоматизированной системы и штрафовать перевозчиков на серьезные суммы. Общественный транспорт в обязательном порядке должен выходить на линии", – подчеркнул Михаил Евраев.
https://ria.ru/20241008/kotelnye-1976999982.html
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технологии, общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Технологии, Общество, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр Ярославля
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Более двухсот светофорных объектов в Ярославле в этом году подключат к внедряемой в Ярославской области интеллектуальной транспортной системе, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Центр организации дорожного движения и оценил работу аппаратно-программного комплекса интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
За свой первый год региональный Центр организации дорожного движения показал, по словам Евраева, неплохие результаты.
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"С нуля внедряем интеллектуальную транспортную систему. Она позволяет в режиме реального времени мониторить трафик, отслеживать нарушения, местонахождение транспортных средств. В дальнейшем система будет управлять движением в автоматическом режиме. Для этого планируем интегрировать ее с цифровыми ресурсами города и региона", - сказал губернатор, добавив, что с этой целью уже создан ситуационный центр, где отображается все движение транспорта в Ярославской агломерации.
Контролировать ситуацию, отмечают в областном правительстве, помогают и современные светофоры. В настоящее время в Ярославской области на двенадцати таких объектах установлены контроллеры и детекторы, которые позволяют, в частности, отслеживать местоположение транспорта.
"Как рассказал заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, в этом году к интеллектуальной транспортной системе планируется подключить еще более 200 светофорных объектов в Ярославле", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании с перевозчиками, которое также состоялось в Центре, губернатор отметил, что ЦУР фиксирует обращения жителей о длительном ожидании автобусов №62, 50, 79, 1 и других. "Будем отслеживать работу автобусов с помощью автоматизированной системы и штрафовать перевозчиков на серьезные суммы. Общественный транспорт в обязательном порядке должен выходить на линии", – подчеркнул Михаил Евраев.
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Ярославская областьТехнологииОбществоЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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