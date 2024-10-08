https://ria.ru/20241008/yaroslavl-1977001521.html

Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе

Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе - РИА Новости, 08.10.2024

Светофоры в Ярославле подключат к интеллектуальной транспортной системе

Более двухсот светофорных объектов в Ярославле в этом году подключат к внедряемой в Ярославской области интеллектуальной транспортной системе, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:40

2024-10-08T15:40

2024-10-08T15:40

ярославская область

технологии

общество

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Более двухсот светофорных объектов в Ярославле в этом году подключат к внедряемой в Ярославской области интеллектуальной транспортной системе, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Центр организации дорожного движения и оценил работу аппаратно-программного комплекса интеллектуальной транспортной системы (ИТС). За свой первый год региональный Центр организации дорожного движения показал, по словам Евраева, неплохие результаты. "С нуля внедряем интеллектуальную транспортную систему. Она позволяет в режиме реального времени мониторить трафик, отслеживать нарушения, местонахождение транспортных средств. В дальнейшем система будет управлять движением в автоматическом режиме. Для этого планируем интегрировать ее с цифровыми ресурсами города и региона", - сказал губернатор, добавив, что с этой целью уже создан ситуационный центр, где отображается все движение транспорта в Ярославской агломерации. Контролировать ситуацию, отмечают в областном правительстве, помогают и современные светофоры. В настоящее время в Ярославской области на двенадцати таких объектах установлены контроллеры и детекторы, которые позволяют, в частности, отслеживать местоположение транспорта. "Как рассказал заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, в этом году к интеллектуальной транспортной системе планируется подключить еще более 200 светофорных объектов в Ярославле", - говорится в сообщении. Кроме того, на совещании с перевозчиками, которое также состоялось в Центре, губернатор отметил, что ЦУР фиксирует обращения жителей о длительном ожидании автобусов №62, 50, 79, 1 и других. "Будем отслеживать работу автобусов с помощью автоматизированной системы и штрафовать перевозчиков на серьезные суммы. Общественный транспорт в обязательном порядке должен выходить на линии", – подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20241008/kotelnye-1976999982.html

https://ria.ru/20240924/proekt-1974473996.html

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технологии, общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев