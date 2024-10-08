https://ria.ru/20241008/vzyatka-1976888598.html
Экс-министр транспорта Свердловской области признал вину в получении взятки
Экс-министр транспорта Свердловской области признал вину в получении взятки - РИА Новости, 08.10.2024
Экс-министр транспорта Свердловской области признал вину в получении взятки
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области признал свою вину в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:32
2024-10-08T09:32
2024-10-08T09:44
происшествия
жкх
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области признал свою вину в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 июля отправил под домашний арест бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Процесс тогда закрыли от прессы по ходатайству следователя и адвоката Старкова Максима Колесникова, который также пояснял судье, что его подзащитный является военнослужащим и сам приехал к силовикам для предъявления обвинения из зоны специальной военной операции. Правоохранительные органы ранее не комментировали дело Старкова. "В сентябре 2023 года министр транспорта и дорожного хозяйства региона лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 миллиона рублей за обеспечение заключения с указанным юридическим лицом госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них", – говорится в сообщении прокуратуры. С целью выполнения взятых на себя договоренностей министр дал поручение своему подчиненному, начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", заключить контракты с компанией. Тот во время встречи с руководителями организаций из сферы строительства и ремонта дорог указал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство, уточняет пресс-служба. "В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года начальник управления автомобильных дорог получил в качестве взятки 12,1 миллиона рублей. Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме", – отметили в ведомстве. Уголовные дела о взяточничестве экс-министра и бывшего главы регионального управления автомобильных дорог будут направлены в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга, также уйдут в суды и дела в отношении троих взяткодателей. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции с гуманитарной миссией.
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, ЖКХ, Свердловская область, Екатеринбург
Экс-министр транспорта Свердловской области признал вину в получении взятки
Экс-глава свердловского Минтранса Старков признал вину в получении взятки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости.
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области признал свою вину в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 июля отправил под домашний арест бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Процесс тогда закрыли от прессы по ходатайству следователя и адвоката Старкова Максима Колесникова, который также пояснял судье, что его подзащитный является военнослужащим и сам приехал к силовикам для предъявления обвинения из зоны специальной военной операции. Правоохранительные органы ранее не комментировали дело Старкова.
"В сентябре 2023 года министр транспорта и дорожного хозяйства региона лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 миллиона рублей за обеспечение заключения с указанным юридическим лицом госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них", – говорится в сообщении прокуратуры.
С целью выполнения взятых на себя договоренностей министр дал поручение своему подчиненному, начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", заключить контракты с компанией. Тот во время встречи с руководителями организаций из сферы строительства и ремонта дорог указал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство, уточняет пресс-служба.
"В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года начальник управления автомобильных дорог получил в качестве взятки 12,1 миллиона рублей. Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме", – отметили в ведомстве.
Уголовные дела о взяточничестве экс-министра и бывшего главы регионального управления автомобильных дорог будут направлены в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга, также уйдут в суды и дела в отношении троих взяткодателей.
Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции с гуманитарной миссией.