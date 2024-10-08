https://ria.ru/20241008/vzryv-1977065790.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 08.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное", РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:47

2024-10-08T21:47

2024-10-08T21:47

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное", "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 21.35 мск звучит в Сумской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, харьковская область, в мире