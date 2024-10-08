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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 08.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное", РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:47
2024-10-08T21:47
2024-10-08T21:47
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное", "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 21.35 мск звучит в Сумской и Харьковской областях.
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украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги