https://ria.ru/20241008/vybory-1976863617.html

США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы

США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы - РИА Новости, 08.10.2024

США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы

США не видят попыток вмешательства Китая в президентские выборы, заявил высокопоставленный представитель разведки. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T00:13

2024-10-08T00:13

2024-10-08T00:13

в мире

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не видят попыток вмешательства Китая в президентские выборы, заявил высокопоставленный представитель разведки. "Мы продолжаем считать, что Китай не пытается повлиять на президентские выборы", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. По его словам, попытки влияния якобы происходят на выборы в конгресс, которые пройдут вместе с президентскими, их целью, как он утверждает, является продвижение кандидатов с близкими Пекину взглядами.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

сша

китай

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в мире, сша, китай