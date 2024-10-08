https://ria.ru/20241008/vybory-1976863617.html
США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы
США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы - РИА Новости, 08.10.2024
США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы
США не видят попыток вмешательства Китая в президентские выборы, заявил высокопоставленный представитель разведки. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T00:13
2024-10-08T00:13
2024-10-08T00:13
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не видят попыток вмешательства Китая в президентские выборы, заявил высокопоставленный представитель разведки. "Мы продолжаем считать, что Китай не пытается повлиять на президентские выборы", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. По его словам, попытки влияния якобы происходят на выборы в конгресс, которые пройдут вместе с президентскими, их целью, как он утверждает, является продвижение кандидатов с близкими Пекину взглядами.
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китай
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в мире, сша, китай
США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы
Чиновник: американская разведка не видит попыток КНР вмешаться в выборы
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не видят попыток вмешательства Китая в президентские выборы, заявил высокопоставленный представитель разведки.
"Мы продолжаем считать, что Китай не пытается повлиять на президентские выборы", - сказал чиновник в ходе специального брифинга.
По его словам, попытки влияния якобы происходят на выборы в конгресс, которые пройдут вместе с президентскими, их целью, как он утверждает, является продвижение кандидатов с близкими Пекину взглядами.