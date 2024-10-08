https://ria.ru/20241008/vsu-1977043662.html

В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ

В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ

Власти Великобритании замалчивают факты применения отравляющих веществ украинскими войсками, заявили в посольстве России в Лондоне на фоне новых санкций против... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:27

2024-10-08T18:27

2024-10-08T18:44

россия

великобритания

игорь кириллов

войска рхбз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают факты применения отравляющих веществ украинскими войсками, заявили в посольстве России в Лондоне на фоне новых санкций против войск РХБЗ ВС РФ. "На этот раз лицемерие британских властей бьет рекорды. Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима", - говорится в документе, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Как заявили в дипломатическом представительстве, новые санкции – "политическая показуха", а Россия строго придерживается норм международного права, включая положения Женевских конвенций и конвенции о химическом вооружении. В посольстве отметили, что односторонние ограничительные меры со стороны Великобритании не имеют ни легитимности, ни эффективности. При этом британские власти отказались сотрудничать с Россией во время расследования инцидента в Солсбери в 2018 году, использовав его для "раскручивания масштабной антироссийской кампании".Во вторник Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.

https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943377864.html

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россия, великобритания, игорь кириллов, войска рхбз, санкции в отношении россии