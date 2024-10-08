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В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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18:27 08.10.2024 (обновлено: 18:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vsu-1977043662.html
В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ
В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ
Власти Великобритании замалчивают факты применения отравляющих веществ украинскими войсками, заявили в посольстве России в Лондоне на фоне новых санкций против... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:27
2024-10-08T18:44
россия
великобритания
игорь кириллов
войска рхбз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают факты применения отравляющих веществ украинскими войсками, заявили в посольстве России в Лондоне на фоне новых санкций против войск РХБЗ ВС РФ. "На этот раз лицемерие британских властей бьет рекорды. Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима", - говорится в документе, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Как заявили в дипломатическом представительстве, новые санкции – "политическая показуха", а Россия строго придерживается норм международного права, включая положения Женевских конвенций и конвенции о химическом вооружении. В посольстве отметили, что односторонние ограничительные меры со стороны Великобритании не имеют ни легитимности, ни эффективности. При этом британские власти отказались сотрудничать с Россией во время расследования инцидента в Солсбери в 2018 году, использовав его для "раскручивания масштабной антироссийской кампании".Во вторник Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
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россия, великобритания, игорь кириллов, войска рхбз, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Санкции в отношении России
В Британии молчат о фактах применения отравляющих веществ ВСУ

Посольство: Великобритания замалчивает факты применения отравляющих веществ ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают факты применения отравляющих веществ украинскими войсками, заявили в посольстве России в Лондоне на фоне новых санкций против войск РХБЗ ВС РФ.
"На этот раз лицемерие британских властей бьет рекорды. Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима", - говорится в документе, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Как заявили в дипломатическом представительстве, новые санкции – "политическая показуха", а Россия строго придерживается норм международного права, включая положения Женевских конвенций и конвенции о химическом вооружении.
В посольстве отметили, что односторонние ограничительные меры со стороны Великобритании не имеют ни легитимности, ни эффективности. При этом британские власти отказались сотрудничать с Россией во время расследования инцидента в Солсбери в 2018 году, использовав его для "раскручивания масштабной антироссийской кампании".
Во вторник Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
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