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Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2024
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06:01 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/vsu-1976874370.html
Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении
Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2024
Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении
Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" с начала текущего года... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:01
2024-10-08T06:01
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" с начала текущего года уничтожили более 300 беспилотников ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны России. "С начала текущего года расчеты зенитных установок на МТЛБ одного из мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии поразили свыше 300 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении. Командир с позывным "Зенитка" рассказал, что в большинстве случаев обнаруженная цель не выполняет поставленные задачи. "Главная цель моего расчета - это обеспечение чистого неба и корректировка и уничтожение воздушного противника. В большинстве случаев воздушная цель не выполняет своей достигнутой задачи, либо она уничтожена, либо улетает обратно к себе", - заявил командир расчета. Также орудия используют для подавления позиций противника, уничтожения пехоты и легко бронированной техники противника: 23-миллиметровое спаренное орудие обладает скорострельностью до 2 тысяч выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: зенитные расчеты на МТЛБ уничтожили более 30 БПЛА с начала года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТранспортер МТЛБ
Транспортер МТЛБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Транспортер МТЛБ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" с начала текущего года уничтожили более 300 беспилотников ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны России.
"С начала текущего года расчеты зенитных установок на МТЛБ одного из мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии поразили свыше 300 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении.
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Командир с позывным "Зенитка" рассказал, что в большинстве случаев обнаруженная цель не выполняет поставленные задачи.
"Главная цель моего расчета - это обеспечение чистого неба и корректировка и уничтожение воздушного противника. В большинстве случаев воздушная цель не выполняет своей достигнутой задачи, либо она уничтожена, либо улетает обратно к себе", - заявил командир расчета.
Также орудия используют для подавления позиций противника, уничтожения пехоты и легко бронированной техники противника: 23-миллиметровое спаренное орудие обладает скорострельностью до 2 тысяч выстрелов в минуту.
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