https://ria.ru/20241008/vsu-1976874370.html

Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении

Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2024

Расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 дронов ВСУ на Запорожском направлении

Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" с начала текущего года... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T06:01

2024-10-08T06:01

2024-10-08T06:01

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" с начала текущего года уничтожили более 300 беспилотников ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны России. "С начала текущего года расчеты зенитных установок на МТЛБ одного из мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии поразили свыше 300 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении. Командир с позывным "Зенитка" рассказал, что в большинстве случаев обнаруженная цель не выполняет поставленные задачи. "Главная цель моего расчета - это обеспечение чистого неба и корректировка и уничтожение воздушного противника. В большинстве случаев воздушная цель не выполняет своей достигнутой задачи, либо она уничтожена, либо улетает обратно к себе", - заявил командир расчета. Также орудия используют для подавления позиций противника, уничтожения пехоты и легко бронированной техники противника: 23-миллиметровое спаренное орудие обладает скорострельностью до 2 тысяч выстрелов в минуту.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)