https://ria.ru/20241008/ussuriysk-1976875543.html
В Уссурийске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером
В Уссурийске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером - РИА Новости, 08.10.2024
В Уссурийске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером
Шесть пассажиров, по уточненным данным, пострадали в результате опрокидывания маршрутки при столкновении с кроссовером в приморском Уссурийске в понедельник,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:35
2024-10-08T06:35
2024-10-08T06:35
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Шесть пассажиров, по уточненным данным, пострадали в результате опрокидывания маршрутки при столкновении с кроссовером в приморском Уссурийске в понедельник, одна женщина госпитализирована, сообщает полиция Приморья. В понедельник краевая Госавтоинспекция сообщила о ДТП в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием маршрутки и кроссовера Honda CR-V, в результате которого автобус опрокинулся на бок. Предварительно сообщалось о трех пострадавших пассажирах автобуса, а также пострадавшей пассажирке кроссовера. Как уточняется в сообщении полиции, в результате ДТП за медицинской помощью с различными травмами обратились шесть из восьми пассажиров автобуса. "Пяти гражданам назначено амбулаторное лечение, одна женщина госпитализирована. Также медицинская помощь понадобилась 61-летней пассажирке кроссовера", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.
https://ria.ru/20241006/dtp-1976597780.html
https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html
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происшествия, авто, уссурийск, приморский край
Происшествия, Авто, Уссурийск, Приморский край
В Уссурийске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером
При опрокидывании маршрутки в Уссурийске пострадали шесть человек
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Шесть пассажиров, по уточненным данным, пострадали в результате опрокидывания маршрутки при столкновении с кроссовером в приморском Уссурийске в понедельник, одна женщина госпитализирована, сообщает полиция Приморья.
В понедельник краевая Госавтоинспекция сообщила о ДТП в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием маршрутки и кроссовера Honda CR-V, в результате которого автобус опрокинулся на бок. Предварительно сообщалось о трех пострадавших пассажирах автобуса, а также пострадавшей пассажирке кроссовера.
Как уточняется в сообщении полиции, в результате ДТП за медицинской помощью с различными травмами обратились шесть из восьми пассажиров автобуса.
"Пяти гражданам назначено амбулаторное лечение, одна женщина госпитализирована. Также медицинская помощь понадобилась 61-летней пассажирке кроссовера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.