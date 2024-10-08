Стало известно, что грозит Украине после потери важного города
TAC: потеря Угледара будет иметь для ВСУ четыре последствия
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Потеря Угледара будет иметь для ВСУ несколько серьезных последствий, пишет The American Conservative.
"Из потери Угледара вытекает четыре важных следствия. Во-первых, как и сдача Покровска (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), это поставит под угрозу снабжение ВСУ на востоке и обнажит позиции на западе, которые станет еще тяжелее оборонять. Кроме того, это защитит российские линии снабжения, которые простреливались как раз из Угледара. Наконец, захват города-крепости позволит русским усилить атаки в направлении Покровска", — говорится в публикации.
"Из потери Угледара вытекает четыре важных следствия. Во-первых, как и сдача Покровска (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), это поставит под угрозу снабжение ВСУ на востоке и обнажит позиции на западе, которые станет еще тяжелее оборонять. Кроме того, это защитит российские линии снабжения, которые простреливались как раз из Угледара. Наконец, захват города-крепости позволит русским усилить атаки в направлении Покровска", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что провал наступления в Курской области, развал фронта в Донбассе и очевидный крах продвигаемого Зеленским “плана победы” могут подвести как Вашингтон, так и Киев к осознанию того, что возврат к согласованному в Стамбуле договору может оказаться стратегически самым разумным шагом.
Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.