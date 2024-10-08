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Стало известно, что грозит Украине после потери важного города - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 08.10.2024 (обновлено: 15:45 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976996563.html
Стало известно, что грозит Украине после потери важного города
Стало известно, что грозит Украине после потери важного города - РИА Новости, 08.10.2024
Стало известно, что грозит Украине после потери важного города
Потеря Угледара будет иметь для ВСУ несколько серьезных последствий, пишет The American Conservative. "Из потери Угледара вытекает четыре важных следствия... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:24
2024-10-08T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
угледар
красноармейск
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Потеря Угледара будет иметь для ВСУ несколько серьезных последствий, пишет The American Conservative. "Из потери Угледара вытекает четыре важных следствия. Во-первых, как и сдача Покровска (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), это поставит под угрозу снабжение ВСУ на востоке и обнажит позиции на западе, которые станет еще тяжелее оборонять. Кроме того, это защитит российские линии снабжения, которые простреливались как раз из Угледара. Наконец, захват города-крепости позволит русским усилить атаки в направлении Покровска", — говорится в публикации. В статье отмечается, что провал наступления в Курской области, развал фронта в Донбассе и очевидный крах продвигаемого Зеленским “плана победы” могут подвести как Вашингтон, так и Киев к осознанию того, что возврат к согласованному в Стамбуле договору может оказаться стратегически самым разумным шагом.Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976924874.html
https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976903203.html
угледар
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в мире, вооруженные силы украины, угледар, красноармейск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Угледар, Красноармейск, Россия
Стало известно, что грозит Украине после потери важного города

TAC: потеря Угледара будет иметь для ВСУ четыре последствия

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Потеря Угледара будет иметь для ВСУ несколько серьезных последствий, пишет The American Conservative.

"Из потери Угледара вытекает четыре важных следствия. Во-первых, как и сдача Покровска (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), это поставит под угрозу снабжение ВСУ на востоке и обнажит позиции на западе, которые станет еще тяжелее оборонять. Кроме того, это защитит российские линии снабжения, которые простреливались как раз из Угледара. Наконец, захват города-крепости позволит русским усилить атаки в направлении Покровска", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что провал наступления в Курской области, развал фронта в Донбассе и очевидный крах продвигаемого Зеленским “плана победы” могут подвести как Вашингтон, так и Киев к осознанию того, что возврат к согласованному в Стамбуле договору может оказаться стратегически самым разумным шагом.
Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУгледарКрасноармейскРоссия
 
 
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