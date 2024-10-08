https://ria.ru/20241008/ukraina-1976956686.html

Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024

Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине 12 октября в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:03

2024-10-08T13:03

2024-10-08T13:04

украина

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германия

россия

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине 12 октября в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в кабмине ФРГ."Возможно, Германия объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в субботу в (немецком) Рамштайне", - говорится в сообщении агентства.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html

украина

германия

россия

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украина, в мире, германия, россия, сергей лавров, нато