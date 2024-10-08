Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ
Reuters: ФРГ объявит о военной помощи Киеву в ходе встречи контактной группы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине 12 октября в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.
"Возможно, Германия объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в субботу в (немецком) Рамштайне", - говорится в сообщении агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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