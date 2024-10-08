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Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит - РИА Новости, 08.10.2024
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Религия
 
10:20 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976900004.html
Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит
Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит - РИА Новости, 08.10.2024
Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит
Украинские власти могут полностью уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ), противостоять этому нужно с помощью молитвы, международной огласки и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:20
2024-10-08T10:20
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россия
сша
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украинская православная церковь
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинские власти могут полностью уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ), противостоять этому нужно с помощью молитвы, международной огласки и объединения усилий православных церквей, заявил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких). Летом 2024 года митрополита УПЦ Ионафана, приговоренного украинскими властями к пяти годам заключения по сфабрикованному делу, обменяли, он приехал в Россию. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в который, кроме украинских раскольников, входят представители иудейской, мусульманской, протестантской общин страны, а также Римско-католической церкви на Украине. "Власти дали девять месяцев (Украинской православной – ред.) церкви на то, чтобы присоединиться к расколу. Затем обещают "начать сверху" – то есть с ликвидации Киевской митрополии и епархиальных управлений. Ожидается, что после этого церковная структура потеряет единство. Депутат Никита Потураев, один из авторов закона и человек, близкий к (Владимиру) Зеленскому, прямо заявил, что их цель – расколоть Украинскую церковь, по меньшей мере, на три части, и что такая расколотая и ослабленная церковь для государства "вполне приемлема". Но я уверен, что на этом не остановятся. Жестокость и потеря человеческого приходят к людям власти постепенно. Когда поймут, что церковь осталась единой, и врата адовы не одолели её – станут арестовывать непокорный епископат и духовенство, и громить все приходы, которые откажутся "поклониться зверю и образу его", - сказал митрополит Ионафан в интервью, опубликованном на сайте РПЦ. В связи с этим он допустил полное уничтожение УПЦ. "Полностью возможно (уничтожение Украинской православной церкви на территории Украины - ред.)… Этот закон даёт государству право ликвидировать наши общины на очень расплывчатых, политических основаниях. Каждая община, каждый монастырь должны будут особо доказать свою лояльность государству", - сказал митрополит Ионафан. Причем, по его словам, в законе чётко не прописано, как религиозные общины должны доказывать свою лояльность действующей власти. "Ведомство Еленского само будет решать, кто "лоялен", а кто нет. Виктор Еленский (руководитель украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести – ред.) – я его хорошо знаю, это старый советский атеист, верный ленинец. Он при Советском Союзе научные работы писал – о вреде религии, и как с ней бороться методами марксизма. Вот этот человек в сегодняшней демократической Украине будет решать, какую общину закрыть, а какую оставить. Но нам, епархиальным архиереям, чиновники намекают, что единственный путь – это переход в так называемую "автокефальную церковь" (Православную церковь Украины, созданную Константинопольским патриархатом из раскольников – ред.). Мне и собратьям, против которых возбуждаются уголовные дела, сотрудники СБУ прямо давали понять: если перейдём в раскол – все наши проблемы будут решены", - пояснил иерарх. По его мнению, если бы не международная огласка и политические перемены, особенно в США, закон о запрете УПЦ уже давно бы приняли. "Думаю, давление на (Украинскую православную - ред.) церковь будет усиливаться. Но гонители пока ещё боятся международной огласки, боятся реакции предстоятелей и епископов других поместных православных церквей, протестов международных организаций. Им очень мешает критика со стороны западных политиков, особенно американских. Поэтому уголовные дела против епископата затягиваются. Наших архипастырей просто держат месяцами под домашним арестом или в следственном изоляторе: оказывают на них давление, препятствуют допуску адвокатов, препятствуют управлению епархией. Я не говорю о рядовом духовенстве: к ним отношение намного хуже. Наших православных журналистов арестовывают только за то, что они публикуют новости о насильственных захватах храмов", - пояснил иерарх. Митрополит Ионафан уверен, что противостоять плану украинских властей по уничтожению УПЦ можно с помощью молитвы, международной огласки и помощи поместных православных церквей. "Молитву и благодать Божию (можно противопоставить этому плану киевских властей – ред.). Наши храмы и сейчас полны верующих: Украинская православная церковь молится, несмотря ни на что, и свидетельствует о Христе своим гонителям. Вы видели фотографии крестного хода в Почаеве в этом году? Десятки тысяч людей! А противодействие должно быть в рамках украинского и международного законодательства, на уровне правозащиты и объективного информирования мирового сообщества о происходящем на Украине. Уже сейчас поддержка от поместных православных церквей высока. Мы благодарим за молитву и публичную поддержку всех наших православных собратьев, и надеемся на неё в будущем", - призвал иерарх. Он также напомнил, что в 2023 году создал вместе с другими иерархами и несколькими международными организациями международный правозащитный альянс "Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации", "чтобы это объединение защищало права православной церкви везде, где понадобится её поддержка", и пригласил к участию всех желающих.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html
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украина, россия, сша, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, Украина, Россия, США, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит

Митрополит Ионафан: власти Украины могут полностью уничтожить УПЦ

Сотрудники СБУ у монастыря УПЦ в Киеве
Сотрудники СБУ у монастыря УПЦ в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Сотрудники СБУ у монастыря УПЦ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинские власти могут полностью уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ), противостоять этому нужно с помощью молитвы, международной огласки и объединения усилий православных церквей, заявил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких).
Летом 2024 года митрополита УПЦ Ионафана, приговоренного украинскими властями к пяти годам заключения по сфабрикованному делу, обменяли, он приехал в Россию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в который, кроме украинских раскольников, входят представители иудейской, мусульманской, протестантской общин страны, а также Римско-католической церкви на Украине.
"Власти дали девять месяцев (Украинской православной – ред.) церкви на то, чтобы присоединиться к расколу. Затем обещают "начать сверху" – то есть с ликвидации Киевской митрополии и епархиальных управлений. Ожидается, что после этого церковная структура потеряет единство. Депутат Никита Потураев, один из авторов закона и человек, близкий к (Владимиру) Зеленскому, прямо заявил, что их цель – расколоть Украинскую церковь, по меньшей мере, на три части, и что такая расколотая и ослабленная церковь для государства "вполне приемлема". Но я уверен, что на этом не остановятся. Жестокость и потеря человеческого приходят к людям власти постепенно. Когда поймут, что церковь осталась единой, и врата адовы не одолели её – станут арестовывать непокорный епископат и духовенство, и громить все приходы, которые откажутся "поклониться зверю и образу его", - сказал митрополит Ионафан в интервью, опубликованном на сайте РПЦ.
В связи с этим он допустил полное уничтожение УПЦ. "Полностью возможно (уничтожение Украинской православной церкви на территории Украины - ред.)… Этот закон даёт государству право ликвидировать наши общины на очень расплывчатых, политических основаниях. Каждая община, каждый монастырь должны будут особо доказать свою лояльность государству", - сказал митрополит Ионафан.
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Причем, по его словам, в законе чётко не прописано, как религиозные общины должны доказывать свою лояльность действующей власти. "Ведомство Еленского само будет решать, кто "лоялен", а кто нет. Виктор Еленский (руководитель украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести – ред.) – я его хорошо знаю, это старый советский атеист, верный ленинец. Он при Советском Союзе научные работы писал – о вреде религии, и как с ней бороться методами марксизма. Вот этот человек в сегодняшней демократической Украине будет решать, какую общину закрыть, а какую оставить. Но нам, епархиальным архиереям, чиновники намекают, что единственный путь – это переход в так называемую "автокефальную церковь" (Православную церковь Украины, созданную Константинопольским патриархатом из раскольников – ред.). Мне и собратьям, против которых возбуждаются уголовные дела, сотрудники СБУ прямо давали понять: если перейдём в раскол – все наши проблемы будут решены", - пояснил иерарх.
По его мнению, если бы не международная огласка и политические перемены, особенно в США, закон о запрете УПЦ уже давно бы приняли. "Думаю, давление на (Украинскую православную - ред.) церковь будет усиливаться. Но гонители пока ещё боятся международной огласки, боятся реакции предстоятелей и епископов других поместных православных церквей, протестов международных организаций. Им очень мешает критика со стороны западных политиков, особенно американских. Поэтому уголовные дела против епископата затягиваются. Наших архипастырей просто держат месяцами под домашним арестом или в следственном изоляторе: оказывают на них давление, препятствуют допуску адвокатов, препятствуют управлению епархией. Я не говорю о рядовом духовенстве: к ним отношение намного хуже. Наших православных журналистов арестовывают только за то, что они публикуют новости о насильственных захватах храмов", - пояснил иерарх.
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Митрополит Ионафан уверен, что противостоять плану украинских властей по уничтожению УПЦ можно с помощью молитвы, международной огласки и помощи поместных православных церквей. "Молитву и благодать Божию (можно противопоставить этому плану киевских властей – ред.). Наши храмы и сейчас полны верующих: Украинская православная церковь молится, несмотря ни на что, и свидетельствует о Христе своим гонителям. Вы видели фотографии крестного хода в Почаеве в этом году? Десятки тысяч людей! А противодействие должно быть в рамках украинского и международного законодательства, на уровне правозащиты и объективного информирования мирового сообщества о происходящем на Украине. Уже сейчас поддержка от поместных православных церквей высока. Мы благодарим за молитву и публичную поддержку всех наших православных собратьев, и надеемся на неё в будущем", - призвал иерарх.
Он также напомнил, что в 2023 году создал вместе с другими иерархами и несколькими международными организациями международный правозащитный альянс "Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации", "чтобы это объединение защищало права православной церкви везде, где понадобится её поддержка", и пригласил к участию всех желающих.
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