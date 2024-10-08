https://ria.ru/20241008/ukraina-1976880712.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 08.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы прогрели в Киевской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:34

2024-10-08T08:34

2024-10-08T08:35

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрывы прогрели в Киевской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Телеграф". "На Киевщине слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник утром в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, киев, вооруженные силы рф