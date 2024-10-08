https://ria.ru/20241008/ukraina-1976880712.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 08.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы прогрели в Киевской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:34
2024-10-08T08:34
2024-10-08T08:35
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрывы прогрели в Киевской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Телеграф". "На Киевщине слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник утром в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Телеграф": в Киевской области прогремели взрывы