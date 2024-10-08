https://ria.ru/20241008/ukraina-1976873224.html
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.10.2024
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:33
2024-10-08T05:33
2024-10-08T05:33
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога была объявлена в этих регионах с 4.33 по 4.53 мск. Ранее тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Винницкой и Сумской областях. Согласно данным карты, тревога звучит также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкий (город)
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкий (город), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Харьковская область
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях объявили воздушную тревогу