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Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
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18:31 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ugroza-1977045769.html
Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО
Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, при этом в Москве не раз заявляли, что не намерены вступать РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:31
2024-10-08T18:31
финляндия
россия
москва
владимир путин
марк рютте
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, при этом в Москве не раз заявляли, что не намерены вступать в конфликт с Североатлантическим альянсом. "Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, трансляция которой велась на сайте альянса. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. В последнее время на Западе всё чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20241008/ssha-1976811434.html
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финляндия, россия, москва, владимир путин, марк рютте, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, В мире
Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО

Стубб назвал Россию наиболее прямой угрозой для Финляндии и НАТО

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, при этом в Москве не раз заявляли, что не намерены вступать в конфликт с Североатлантическим альянсом.
"Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, трансляция которой велась на сайте альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последнее время на Западе всё чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Глубинное государство: убить Путина и Трампа
Вчера, 08:00
 
ФинляндияРоссияМоскваВладимир ПутинМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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