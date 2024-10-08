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Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти
Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти - РИА Новости, 08.10.2024
Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти
В убийстве девочек 2 и 5 лет в Тольятти подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:28
2024-10-08T22:28
2024-10-08T23:20
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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. В убийстве девочек 2 и 5 лет в Тольятти подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)."Подозреваемая - (их - ред.) сестра сводная по отчиму 13 лет", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241008/delo-1977065359.html
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происшествия, тольятти, россия
Происшествия, Тольятти, Россия
Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти
В убийстве 2 маленьких девочек в Тольятти заподозрили 13-летнюю сводную сестру