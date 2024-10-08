https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977069942.html

Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти

Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти - РИА Новости, 08.10.2024

Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти

В убийстве девочек 2 и 5 лет в Тольятти подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:28

2024-10-08T22:28

2024-10-08T23:20

происшествия

тольятти

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

САМАРА, 8 окт - РИА Новости. В убийстве девочек 2 и 5 лет в Тольятти подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)."Подозреваемая - (их - ред.) сестра сводная по отчиму 13 лет", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/delo-1977065359.html

тольятти

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, россия