В Турции прокомментировали политику Израиля
Куртулмуш: политика Израиля это вопрос национальной безопасности Турции
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 окт -РИА Новости. Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат".
"Как Великое национальное собрание Турции, мы должны предпринять решительные шаги в единстве против экспансионистской политики Израиля в регионе, которую мы рассматриваем как проблему национальной безопасности. Например, Турция также находится в чувствительной точке. В условиях, когда экспансионистская политика Израиля в регионе и его поведение станут еще более агрессивными после нападения на Ливан, мы, члены Великого национального собрания Турции, должны сделать решительные шаги вперед в духе единства и солидарности", - приводит слова спикера газета Hürriyet.
Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.
Турция призвала СБ ООН принять меры из-за атаки Израиля на Ливан
1 октября, 12:52