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В Турции прокомментировали политику Израиля - РИА Новости, 08.10.2024
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15:38 08.10.2024 (обновлено: 15:39 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/turtsiya-1977000903.html
В Турции прокомментировали политику Израиля
В Турции прокомментировали политику Израиля - РИА Новости, 08.10.2024
В Турции прокомментировали политику Израиля
Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента)... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:38
2024-10-08T15:39
в мире
турция
израиль
ливан
реджеп тайип эрдоган
нуман куртулмуш
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АНКАРА, 8 окт -РИА Новости. Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". "Как Великое национальное собрание Турции, мы должны предпринять решительные шаги в единстве против экспансионистской политики Израиля в регионе, которую мы рассматриваем как проблему национальной безопасности. Например, Турция также находится в чувствительной точке. В условиях, когда экспансионистская политика Израиля в регионе и его поведение станут еще более агрессивными после нападения на Ливан, мы, члены Великого национального собрания Турции, должны сделать решительные шаги вперед в духе единства и солидарности", - приводит слова спикера газета Hürriyet. Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.
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в мире, турция, израиль, ливан, реджеп тайип эрдоган, нуман куртулмуш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Турция, Израиль, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Нуман Куртулмуш, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Турции прокомментировали политику Израиля

Куртулмуш: политика Израиля это вопрос национальной безопасности Турции

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 8 окт -РИА Новости. Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат".
"Как Великое национальное собрание Турции, мы должны предпринять решительные шаги в единстве против экспансионистской политики Израиля в регионе, которую мы рассматриваем как проблему национальной безопасности. Например, Турция также находится в чувствительной точке. В условиях, когда экспансионистская политика Израиля в регионе и его поведение станут еще более агрессивными после нападения на Ливан, мы, члены Великого национального собрания Турции, должны сделать решительные шаги вперед в духе единства и солидарности", - приводит слова спикера газета Hürriyet.
Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.
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В миреТурцияИзраильЛиванРеджеп Тайип ЭрдоганНуман КуртулмушОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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