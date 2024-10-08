https://ria.ru/20241008/turtsiya-1977000903.html

В Турции прокомментировали политику Израиля

В Турции прокомментировали политику Израиля - РИА Новости, 08.10.2024

В Турции прокомментировали политику Израиля

Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента)... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:38

2024-10-08T15:38

2024-10-08T15:39

в мире

турция

израиль

ливан

реджеп тайип эрдоган

нуман куртулмуш

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 8 окт -РИА Новости. Турция рассматривает экспансионистскую политику Израиля как вопрос своей национальной безопасности, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". "Как Великое национальное собрание Турции, мы должны предпринять решительные шаги в единстве против экспансионистской политики Израиля в регионе, которую мы рассматриваем как проблему национальной безопасности. Например, Турция также находится в чувствительной точке. В условиях, когда экспансионистская политика Израиля в регионе и его поведение станут еще более агрессивными после нападения на Ливан, мы, члены Великого национального собрания Турции, должны сделать решительные шаги вперед в духе единства и солидарности", - приводит слова спикера газета Hürriyet. Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.

https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

турция

израиль

ливан

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в мире, турция, израиль, ливан, реджеп тайип эрдоган, нуман куртулмуш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024