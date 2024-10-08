https://ria.ru/20241008/turtsija-1976885713.html

Турция не поддалась давлению США из-за России, заявил эксперт

Турция не поддалась давлению США из-за России, заявил эксперт - РИА Новости, 08.10.2024

Турция не поддалась давлению США из-за России, заявил эксперт

Турция не поддалась санкционному давлению США против России, между Анкарой и Москвой существует высокое доверие, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:22

2024-10-08T09:22

2024-10-08T09:22

турция

россия

сша

алексей ерхов

владимир путин

хакан фидан

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция не поддалась санкционному давлению США против России, между Анкарой и Москвой существует высокое доверие, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир, комментируя ситуацию вокруг банковских переводов между двумя странами. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств. По его словам, сложившаяся проблема связана, прежде всего, с "системой навязывания США и коллективного Запада". "Для преодоления этого (навязывания) предпринимаются различные шаги в мировом масштабе. Но если посмотреть на ситуацию, говорить о том, что Турция полностью поддалась санкционному давлению США, не приходится", - подчеркнул аналитик. По мнению главы влиятельного турецкого исследовательского центра, достаточно вспомнить историю с закупкой Анкарой российских ЗРК С-400, когда турецкая сторона подверглась давлению и санкциям. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. "Плюс сотрудничество Турции с "Росатомом" по строительству крупнейшей АЭС "Аккую" в Турции. Есть отчетливое понимание того, что АЭС покроет 10% потребностей Турции в энергии. Ряд нефтекомпаний, центр которых находится в Западе, были против этого проекта, но Турция настояла", - добавил аналитик. АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). "С другой стороны, предложение президента РФ Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции говорит о высоком доверии. В Турции в последние годы были предприняты ряд шагов", - добавил аналитик. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.

https://ria.ru/20241007/turtsiya-1976674040.html

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974355012.html

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, сша, алексей ерхов, владимир путин, хакан фидан, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", f-35, с-400 «триумф», санкции в отношении россии, в мире