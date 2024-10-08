https://ria.ru/20241008/tsentrgrabarya-1976923381.html

Более пятидесяти восстановленных шедевров выставили в Центре Грабаря

Более пятидесяти восстановленных шедевров выставили в Центре Грабаря - РИА Новости, 08.10.2024

Более пятидесяти восстановленных шедевров выставили в Центре Грабаря

Выставка "Наука реставрации - опыт поколений" открылась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря в Москве, на РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:56

2024-10-08T11:56

2024-10-08T11:56

музейные маршруты россии

игорь грабарь

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Выставка "Наука реставрации - опыт поколений" открылась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря в Москве, на ней впервые представят картину художника Игоря Грабаря "Георгины" 1937 года.Ретроспективный проект приурочен к 105-летию мастерской реставрации масляной живописи. На выставке будут представлены избранные произведения, отреставрированные за прошедшие десятилетия: 51 памятник живописи из 22 федеральных и региональных музеев.Посетители смогут увидеть как произведения неизвестных художников русской и западноевропейской школ живописи, так и картины прославленных мастеров: Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Николая Фешина и Роберта Фалька.На примере представленных экспонатов зрители смогут узнать о многообразии характерных повреждений, о развитии в течение долгих лет методик работы с ними и о современных технологиях консервации и спасения памятников.Художник-реставратор Центра Грабаря Антон Трофимов рассказал РИА Новости, как реставрировал картину "Пётр I" Луи Каравакка, представленную на выставке."Для выставки я отреставрировал картину из Пермского художественного музея "Пётр I". В ней была нарушена связь основы грунта и красочного слоя, также сильно потемнел реставрационный лак и изменился цвет тонировки. Я произвел укрепление картины и убрал записи (ранее оставленные другими реставраторами - ред.)", - подчеркнул Трофимов, добавив, что на восстановление картины "Пётр I" потребовался год.В свою очередь художник-реставратор Центра Грабаря Сергей Леваев рассказал в беседе с РИА Новости, как работал над картиной "Морской пейзаж" Алексея Саврасова."Картина поступила к нам после пожара в Мурановском музее. Её поверхность была залита водой и средствами пожаротушения, вследствие чего разложился лак вплоть до того, что на большей части картины не было видно изображения. Основная работа велась по удалению пленки, которая образовалась на поверхности картины", - отметил Леваев, уточнив, что реставрация картины заняла около года.Кроме того, на экспозиции иллюстрируется процесс исследований, предваряющих реставрационный процесс. Это и искусствоведческое изучение, результатом которого может стать переатрибуция экспоната, и технико-технологические исследования, направленные на рассмотрение подготовительного рисунка и определение материалов, использованных при написании картин.Генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев подчеркнул, что выставка направлена на привлечение общественного внимания к профессии реставратора - человека, сохраняющего общее культурно-историческое наследие страны.Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 декабря.

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игорь грабарь, россия