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ЦАХАЛ установила национальный флаг в поселке на юге Ливана

ЦАХАЛ установила национальный флаг в поселке на юге Ливана - РИА Новости, 08.10.2024

ЦАХАЛ установила национальный флаг в поселке на юге Ливана

Израильские военные установили национальный флаг на холме в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана, откуда велись обстрелы по населенным пунктам на севере Израиля,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:30

2024-10-08T18:30

2024-10-08T18:30

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские военные установили национальный флаг на холме в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана, откуда велись обстрелы по населенным пунктам на севере Израиля, сообщил 12-й канал израильского телевидения. "Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под свой контроль деревню Марун-ар-Рас, из которой было выпущено множество противотанковых ракет по приграничным кибуцам и поселениям. Только что опубликованная фотография (с водруженным флагом - ред.) подтверждает, что ЦАХАЛ фактически завершил зачистку позиций "Хезболлах" на холме, на котором расположена деревня", - говорится в сообщении новостной службы телеканала. Ранее во вторник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что элитная бригада "Голани" взяла под оперативный контроль боевой комплекс движения "Хезболлах" в Марун-эль-Рас, рядом с которым была оливковая роща, где располагалась пусковая установка, нацеленная на северные поселения в Израиле. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)