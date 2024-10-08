https://ria.ru/20241008/tovarooborot-1977026261.html

Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ

Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ

Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

экономика

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. "На всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и экономическая динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Так, например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

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экономика, россия, владимир путин, снг