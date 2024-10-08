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На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
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14:29 08.10.2024 (обновлено: 14:36 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/telo-1976982252.html
На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ
На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ
Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик найден мертвым на турбазе в Кудашевке, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик найден мертвым на турбазе в Кудашевке, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "Найден мертвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. По предварительной информации, он умер на турбазе в Кудашевке под Кривым Рогом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание отмечает, что Шевчик мог совершить самоубийство. В свою очередь выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Шевчика убили. "Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать – жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее", — заявил Дмитрук. Как сообщает "Страна.ua", Шевчик проиграл выборы мэра Кривого рога Константину Павлову, который впоследствии был найден мертвым 15 августа 2021 года.
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в мире, кривой рог, украина, верховная рада украины
В мире, Кривой Рог, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ

"Страна.ua": экс-кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика нашли мертвым на турбазе

© Фото : соцсетиБывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик
Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : соцсети
Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик найден мертвым на турбазе в Кудашевке, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
"Найден мертвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. По предварительной информации, он умер на турбазе в Кудашевке под Кривым Рогом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание отмечает, что Шевчик мог совершить самоубийство.
В свою очередь выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Шевчика убили.
"Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать – жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее", — заявил Дмитрук.
Как сообщает "Страна.ua", Шевчик проиграл выборы мэра Кривого рога Константину Павлову, который впоследствии был найден мертвым 15 августа 2021 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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