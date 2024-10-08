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На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ

На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024

На Украине нашли мертвым экс-кандидата в мэры Кривого Рога, пишут СМИ

Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик найден мертвым на турбазе в Кудашевке, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:36

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик найден мертвым на турбазе в Кудашевке, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "Найден мертвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. По предварительной информации, он умер на турбазе в Кудашевке под Кривым Рогом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание отмечает, что Шевчик мог совершить самоубийство. В свою очередь выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Шевчика убили. "Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать – жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее", — заявил Дмитрук. Как сообщает "Страна.ua", Шевчик проиграл выборы мэра Кривого рога Константину Павлову, который впоследствии был найден мертвым 15 августа 2021 года.

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