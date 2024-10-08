https://ria.ru/20241008/tauber-1977042887.html

Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии

Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии - РИА Новости, 08.10.2024

Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Шор" Марина Таубер сообщила, что суд продлил ей еще на 60 дней запрет на выезд из республики. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:24

2024-10-08T18:24

2024-10-08T18:24

в мире

молдавия

россия

марина таубер

майя санду

илан шор

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Шор" Марина Таубер сообщила, что суд продлил ей еще на 60 дней запрет на выезд из республики. Власти страны обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. "Суд продлил мне меру не покидать страну еще на 60 дней. Считаю эту меру необоснованной, потому что я никакие другие меры не нарушала. Но прекрасно понимаю, что это политическое давление, и (президент Молдавии – ред.) Майя Санду в такой истерике, понимая, что она не сможет выиграть следующий мандат, что она пытается ограничить нашу деятельность, представителей блока "Победа", в том числе в РФ", - сказала Таубер журналистам, подчеркнув, что это решение суда будет оспорено. Она добавила, что представители блока благодаря инициативам его лидера Илана Шора возвращаются после визитов в Россию с реальными результатами. "А это больно бьет по рейтингу Санду, он все ниже и ниже", - пояснила депутат. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, марина таубер, майя санду, илан шор, возрождение