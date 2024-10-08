Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии
Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии еще на 60 дней
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Шор" Марина Таубер сообщила, что суд продлил ей еще на 60 дней запрет на выезд из республики.
Власти страны обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
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"Суд продлил мне меру не покидать страну еще на 60 дней. Считаю эту меру необоснованной, потому что я никакие другие меры не нарушала. Но прекрасно понимаю, что это политическое давление, и (президент Молдавии – ред.) Майя Санду в такой истерике, понимая, что она не сможет выиграть следующий мандат, что она пытается ограничить нашу деятельность, представителей блока "Победа", в том числе в РФ", - сказала Таубер журналистам, подчеркнув, что это решение суда будет оспорено.
Она добавила, что представители блока благодаря инициативам его лидера Илана Шора возвращаются после визитов в Россию с реальными результатами.
"А это больно бьет по рейтингу Санду, он все ниже и ниже", - пояснила депутат.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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