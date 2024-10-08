https://ria.ru/20241008/tambiev-1976941969.html

Бывшего следователя СК Тамбиева приговорили к 16 годам колонии

Бывшего следователя СК Тамбиева приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 08.10.2024

Бывшего следователя СК Тамбиева приговорили к 16 годам колонии

Балашихинский городской суд Московской области назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:20

2024-10-08T12:20

2024-10-08T12:22

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья.Также ему назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в госорганах, он лишен звания "майор юстиции".Гособвинение в ходе прений попросило назначить Тамбиеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей и в качестве дополнительного наказания на 15 лет запретить занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции". Защита просила суд оправдать Тамбиева.Его бывшей подчиненной Кристине Ляховенко суд назначил 9 лет колонии (прокурор просила 13), запрет на 8 лет занимать должности в госорганах и лишил звания "старший лейтенант юстиции".Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.

https://ria.ru/20241008/vzyatka-1976888598.html

https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html

https://ria.ru/20241005/moskva-1976521759.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)