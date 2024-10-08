https://ria.ru/20241008/svyaschennik-1976871766.html
Свидетели подтвердили причастность белгородского священника к убийствам
Свидетели подтвердили причастность белгородского священника к убийствам - РИА Новости, 08.10.2024
Свидетели подтвердили причастность белгородского священника к убийствам
Показания свидетелей подтверждают обоснованность подозрений в причастности священника Станислава Дементеева, военного Игоря Селютина и предпринимателя Степана... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:47
2024-10-08T04:47
2024-10-08T04:47
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Показания свидетелей подтверждают обоснованность подозрений в причастности священника Станислава Дементеева, военного Игоря Селютина и предпринимателя Степана Морозова по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в инкриминируемом Морозову С.Е., Дементееву С.Н. и Селютину И.Б. деянии, которая объективно усматривается из показаний потерпевшего и свидетелей, протоколов осмотров предметов и документов, заключений экспертов, иных доказательств по уголовному делу", - сказано в документах. Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах. По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.
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белгород
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происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Свидетели подтвердили причастность белгородского священника к убийствам
Свидетели подтверждают причастность священника Дементеева к убийствам
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Показания свидетелей подтверждают обоснованность подозрений в причастности священника Станислава Дементеева, военного Игоря Селютина и предпринимателя Степана Морозова по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в инкриминируемом Морозову С.Е., Дементееву С.Н. и Селютину И.Б. деянии, которая объективно усматривается из показаний потерпевшего и свидетелей, протоколов осмотров предметов и документов, заключений экспертов, иных доказательств по уголовному делу", - сказано в документах.
Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде
по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК
. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.
По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.