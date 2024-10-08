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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи и отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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12:38 08.10.2024 (обновлено: 12:39 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/svo-1976947807.html
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи и отразили девять атак ВСУ
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи и отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи и отразили девять атак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 495 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:38
2024-10-08T12:39
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 495 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 33-й, 100-й, 101-й, 110-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, подразделения группировки отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. "Противник потерял свыше 495 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241008/minoborony-1976938382.html
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в мире, россия, горняк, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Горняк, Димитров, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи и отразили девять атак ВСУ

ВСУ потеряли более 495 военных и танк в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 495 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 33-й, 100-й, 101-й, 110-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения группировки отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ.
"Противник потерял свыше 495 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20", - сообщили в Минобороны.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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