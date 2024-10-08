https://ria.ru/20241008/svjaschennik-1976869226.html
Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием
Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием - РИА Новости, 08.10.2024
Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием
Священник Станислав Дементеев, арестованный по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, сотрудничает со... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:29
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Священник Станислав Дементеев, арестованный по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Дементеев С.Н. и его защитник - адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены. Дементеев С.Н. скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребенка, семью, является священником", - сказано в документах. Из документов следует, что фигурант является священником Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ. Ему вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах. По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.
https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html
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происшествия, россия, белгород, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгород, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием
Белгородский священник Дементеев сотрудничает со следствием по делу об убийствах
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Священник Станислав Дементеев, арестованный по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Дементеев С.Н. и его защитник - адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены. Дементеев С.Н. скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребенка, семью, является священником", - сказано в документах.
Из документов следует, что фигурант является священником Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ
. Ему вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде
по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК
. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.
По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.