https://ria.ru/20241008/svjaschennik-1976869226.html

Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием

Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием - РИА Новости, 08.10.2024

Обвиняемый в убийстве белгородский священник сотрудничает со следствием

Священник Станислав Дементеев, арестованный по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, сотрудничает со... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:29

2024-10-08T03:29

2024-10-08T03:29

происшествия

россия

белгород

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Священник Станислав Дементеев, арестованный по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области, сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Дементеев С.Н. и его защитник - адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены. Дементеев С.Н. скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребенка, семью, является священником", - сказано в документах. Из документов следует, что фигурант является священником Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ. Ему вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах. По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html

https://ria.ru/20241008/primore-1976868173.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгород, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)