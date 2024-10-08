"Непреодолимый голод". Военные эксперименты Байдена ужаснули американцев
Американские СМИ раскритиковали Байдена из-за проблем в армии США
© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В последние годы сила "первой армии мира" вызывает все больше сомнений. Многие винят в этом лично главу государства. А пока спорят о том, что делать, проблем только прибавляется.
Кадры решают все
"Военные не выдержат еще четырех лет правления демократов" — статью с таким названием опубликовал недавно консервативный американский журнал The Federalist. Сторонники республиканцев полагают, что администрация Байдена серьезно ослабила боеспособность ВС. Причем в первую очередь пострадали кадры.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома
Так, с 2021 года Белый дом обязал Министерство обороны, как и многие другие ведомства, соблюдать политику "разнообразия, равенства и инклюзивности". То есть продвижение по службе теперь зависит в том числе от сексуальной, расовой и гендерной ориентации, указывает The Federalist. Соответственно, руководящие посты в Пентагоне заняли сторонники этой линии. Военных даже заставили посещать тренинги, посвященные толерантности и феминизму.
"Многие американцы считают, что в армии больше заинтересованы продвигать социальные программы, чем обеспечивать боеспособность", — подчеркивает старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд.
Вместе с тем один из особенно острых вопросов по-прежнему не решен. Из года в год не удается справиться с дефицитом военнослужащих. Примечательно, что проблема именно с рекрутингом мужского населения. С 2013-го по 2023-й число призывников сократилось на 35% — с 58 000 до 37 700. Женщин берут на военную службу стабильно — около десяти тысяч.
© AP Photo / dpa/Nicolas ArmerВоеннослужащие армии США
© AP Photo / dpa/Nicolas Armer
Военнослужащие армии США
Хитрость Пентагона
В этом году ситуация чуть лучше: целевого показателя в 55 тысяч достигли.
Однако военные чиновники не спешат радоваться. Например, ВМС сильно не хватает людей, ведь рекруты по-прежнему отдают предпочтение Корпусу морской пехоты и Сухопутным войскам. Впрочем, только 23% молодых американцев соответствуют моральным, интеллектуальным и физическим требованиям. Многие приходят с лишним весом и проваливают испытания.
Поэтому в Пентагоне пошли на эксперимент. Так, если человек хочет служить, но не соответствует критериям для новобранцев, его бесплатно подтягивают, доводят параметры до минимальных для вступительного экзамена.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле монумента Вашингтону в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле монумента Вашингтону в США
Это позволило с 2022-го увеличить число годных для службы на 25 тысяч. Насколько программу можно считать успешной — вопрос спорный. С одной стороны, формально планка не снизилась. С другой — дефицит личного состава в отдельных родах войск сохранился. В прошлом году вместо предполагаемых 473 тысяч человек в армии было 452 тысячи.
Рядовых не хватает, а офицеров — перебор. Желающие пополнить ряды Вооруженных сил США предпочитают Вест-Пойнт или колледж со стипендией ROTC, чтобы сразу получить звание. В результате в войска приходит в среднем на 100 лейтенантов в год больше, чем требуется. По специальностям всех устроить не удается, поэтому пехотинцы или танкисты зачастую становятся саперами или финансистами.
© AP Photo / Mel EvansЦентр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
© AP Photo / Mel Evans
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
Слово за технологиями
Еще одна проблема, обострившаяся в президенство Байдена, — техническая оснащенность. Как выяснилось, Пентагон тратится преимущественно на устаревшие системы вооружений, полагаясь на дорогостоящее производство. Закупаемые танки, корабли и авианосцы сегодня беспомощны против оружия нового поколения, в частности гиперзвукового.
Даже самые технологичные образцы на деле не так совершенны, как утверждали. Например, истребитель F-35 получил слабое компьютерное оборудование, уступавшее по мощности даже некоторым смартфонам. В итоге самолет проходит уже третий этап модернизации. На это дополнительно ушли миллиарды. И процессоры там все равно не самые современные.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II
Согласно индексу военной мощи США за 2024-й, американская армия постепенно утрачивает силу со второй половины 2010-х. В то же время, имея сегодня самую низкую численность войск с 1940 года (тогда было 220 тысяч), Вашингтон продолжат располагать крупнейшим в мире военным бюджетом (почти 900 миллиардов долларов). В распоряжении Пентагона также более сотни военных баз за рубежом и блок НАТО из 32 стран.
Однако деградация постепенно ускоряется — особенно на фоне главного конкурента.
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