"Непреодолимый голод". Военные эксперименты Байдена ужаснули американцев

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В последние годы сила "первой армии мира" вызывает все больше сомнений. Многие винят в этом лично главу государства. А пока спорят о том, что делать, проблем только прибавляется.Кадры решают все"Военные не выдержат еще четырех лет правления демократов" — статью с таким названием опубликовал недавно консервативный американский журнал The Federalist. Сторонники республиканцев полагают, что администрация Байдена серьезно ослабила боеспособность ВС. Причем в первую очередь пострадали кадры.Так, с 2021 года Белый дом обязал Министерство обороны, как и многие другие ведомства, соблюдать политику "разнообразия, равенства и инклюзивности". То есть продвижение по службе теперь зависит в том числе от сексуальной, расовой и гендерной ориентации, указывает The Federalist. Соответственно, руководящие посты в Пентагоне заняли сторонники этой линии. Военных даже заставили посещать тренинги, посвященные толерантности и феминизму."Многие американцы считают, что в армии больше заинтересованы продвигать социальные программы, чем обеспечивать боеспособность", — подчеркивает старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд.Вместе с тем один из особенно острых вопросов по-прежнему не решен. Из года в год не удается справиться с дефицитом военнослужащих. Примечательно, что проблема именно с рекрутингом мужского населения. С 2013-го по 2023-й число призывников сократилось на 35% — с 58 000 до 37 700. Женщин берут на военную службу стабильно — около десяти тысяч.Хитрость ПентагонаВ этом году ситуация чуть лучше: целевого показателя в 55 тысяч достигли.Однако военные чиновники не спешат радоваться. Например, ВМС сильно не хватает людей, ведь рекруты по-прежнему отдают предпочтение Корпусу морской пехоты и Сухопутным войскам. Впрочем, только 23% молодых американцев соответствуют моральным, интеллектуальным и физическим требованиям. Многие приходят с лишним весом и проваливают испытания.Поэтому в Пентагоне пошли на эксперимент. Так, если человек хочет служить, но не соответствует критериям для новобранцев, его бесплатно подтягивают, доводят параметры до минимальных для вступительного экзамена.Это позволило с 2022-го увеличить число годных для службы на 25 тысяч. Насколько программу можно считать успешной — вопрос спорный. С одной стороны, формально планка не снизилась. С другой — дефицит личного состава в отдельных родах войск сохранился. В прошлом году вместо предполагаемых 473 тысяч человек в армии было 452 тысячи.Рядовых не хватает, а офицеров — перебор. Желающие пополнить ряды Вооруженных сил США предпочитают Вест-Пойнт или колледж со стипендией ROTC, чтобы сразу получить звание. В результате в войска приходит в среднем на 100 лейтенантов в год больше, чем требуется. По специальностям всех устроить не удается, поэтому пехотинцы или танкисты зачастую становятся саперами или финансистами.Слово за технологиямиЕще одна проблема, обострившаяся в президенство Байдена, — техническая оснащенность. Как выяснилось, Пентагон тратится преимущественно на устаревшие системы вооружений, полагаясь на дорогостоящее производство. Закупаемые танки, корабли и авианосцы сегодня беспомощны против оружия нового поколения, в частности гиперзвукового.Даже самые технологичные образцы на деле не так совершенны, как утверждали. Например, истребитель F-35 получил слабое компьютерное оборудование, уступавшее по мощности даже некоторым смартфонам. В итоге самолет проходит уже третий этап модернизации. На это дополнительно ушли миллиарды. И процессоры там все равно не самые современные.Как ни странно, Вашингтон оказался, по мнению аналитиков, довольно скуп на финансирование развития военных технологий. В бюджете на это сейчас выделили 34 миллиарда. По прогнозам, к 2027 году увеличат до 40. Совершенно неясно, хватит ли этого для серьезных проектов.Согласно индексу военной мощи США за 2024-й, американская армия постепенно утрачивает силу со второй половины 2010-х. В то же время, имея сегодня самую низкую численность войск с 1940 года (тогда было 220 тысяч), Вашингтон продолжат располагать крупнейшим в мире военным бюджетом (почти 900 миллиардов долларов). В распоряжении Пентагона также более сотни военных баз за рубежом и блок НАТО из 32 стран. Однако деградация постепенно ускоряется — особенно на фоне главного конкурента.

