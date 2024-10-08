https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976939278.html
Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
Российские войска в течение суток поразили украинский контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:12
2024-10-08T12:12
2024-10-08T12:26
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили украинский контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
ВС РФ поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ и цех по производству БПЛА
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Российские войска в течение суток поразили украинский контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ
.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.