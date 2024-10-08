https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976939278.html

Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

Российские войска в течение суток поразили украинский контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:12

2024-10-08T12:12

2024-10-08T12:26

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили украинский контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность