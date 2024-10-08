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Российские военные продвигаются в центр Торецка - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 08.10.2024 (обновлено: 22:07 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sovetnikkimakovskiy-1977063924.html
Российские военные продвигаются в центр Торецка
Российские военные продвигаются в центр Торецка - РИА Новости, 08.10.2024
Российские военные продвигаются в центр Торецка
Российские военные продвигаются в центр Торецка, фактически заняв всю многоэтажную застройку, заявил советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:10
2024-10-08T22:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
торецк
безопасность
вооруженные силы украины
владимир зеленский
горловка
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются в центр Торецка, фактически заняв всю многоэтажную застройку, заявил советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"."Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое — от шахты "Северная" вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку", — сказал он.В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское —один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20240924/vs-1974347610.html
донецкая народная республика
торецк
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, торецк, безопасность, вооруженные силы украины, владимир зеленский, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Торецк, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Горловка
Российские военные продвигаются в центр Торецка

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России продвигаются в центр Торецка

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются в центр Торецка, фактически заняв всю многоэтажную застройку, заявил советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое — от шахты "Северная" вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку", — сказал он.
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В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское —один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.
Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФТорецкБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийГорловка
 
 
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