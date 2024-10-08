https://ria.ru/20241008/sovetnikkimakovskiy-1977063924.html

Российские военные продвигаются в центр Торецка

Российские военные продвигаются в центр Торецка - РИА Новости, 08.10.2024

Российские военные продвигаются в центр Торецка

Российские военные продвигаются в центр Торецка, фактически заняв всю многоэтажную застройку, заявил советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:10

2024-10-08T21:10

2024-10-08T22:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

торецк

безопасность

вооруженные силы украины

владимир зеленский

горловка

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются в центр Торецка, фактически заняв всю многоэтажную застройку, заявил советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"."Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое — от шахты "Северная" вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку", — сказал он.В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское —один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20240924/vs-1974347610.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, торецк, безопасность, вооруженные силы украины, владимир зеленский, горловка