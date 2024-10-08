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Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину - РИА Новости, 08.10.2024
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16:37 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1977014031.html
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
в мире
белоруссия
москва
грузия
александр лукашенко
содружество
снг
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. "Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал президент.
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в мире, белоруссия, москва, грузия, александр лукашенко, содружество , снг
В мире, Белоруссия, Москва, Грузия, Александр Лукашенко, Содружество , СНГ
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину

Лукашенко выступил за семью СНГ с Грузией, Украиной и Молдавией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе.
"Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко заявил о силе исторического единства народов стран СНГ
Вчера, 16:33
 
В миреБелоруссияМоскваГрузияАлександр ЛукашенкоСодружествоСНГ
 
 
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