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Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. "Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал президент.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977012858.html
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в мире, белоруссия, москва, грузия, александр лукашенко, содружество , снг
В мире, Белоруссия, Москва, Грузия, Александр Лукашенко, Содружество , СНГ
Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину
Лукашенко выступил за семью СНГ с Грузией, Украиной и Молдавией