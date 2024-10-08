https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1977014031.html

Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину

Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко выступил за восстановление семьи СНГ, включающей Грузию и Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

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москва

грузия

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содружество

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе. "Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал президент.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977012858.html

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москва

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в мире, белоруссия, москва, грузия, александр лукашенко, содружество , снг