https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России
Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является одним из главных приоритетов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:09
2024-10-08T15:09
2024-10-08T15:13
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является одним из главных приоритетов РФ, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
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россия, снг, владимир путин, политика
Россия, СНГ, Владимир Путин, Политика
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним главных из приоритетов России