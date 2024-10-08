https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html

Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России

Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России - РИА Новости, 08.10.2024

Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России

Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является одним из главных приоритетов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:09

2024-10-08T15:09

2024-10-08T15:13

россия

снг

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является одним из главных приоритетов РФ, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html

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россия, снг, владимир путин, политика