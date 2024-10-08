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Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:43
2024-10-08T18:43
2024-10-08T18:47
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности", - говорится в сообщении.
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ссср, снг, содружество , в мире
СССР, СНГ, Содружество , В мире
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны
Лидеры стран СНГ осудили преуменьшение роли народов СССР в разгроме нацизма