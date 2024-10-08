Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 08.10.2024 (обновлено: 18:47 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sng-1977047856.html
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:43
2024-10-08T18:47
ссср
снг
содружество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977042730_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_20674947534feaa20ce5826bab9fdf87.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977042730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11909fabde9f5b9b83e94ff17afc44c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, снг, содружество , в мире
СССР, СНГ, Содружество , В мире
Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны

Лидеры стран СНГ осудили преуменьшение роли народов СССР в разгроме нацизма

© Фото : Пресс-служба Президента РоссииСаммит СНГ
Саммит СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Пресс-служба Президента России
Саммит СНГ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма.
Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне
Вчера, 17:00
 
СССРСНГСодружествоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала