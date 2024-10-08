https://ria.ru/20241008/sng-1977047856.html

Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны

Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны - РИА Новости, 08.10.2024

Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников войны

Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:43

2024-10-08T18:43

2024-10-08T18:47

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ осудили стремление оправдать истинных виновников Великой Отечественной войны и приуменьшить роль народов СССР в разгроме нацизма. Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html

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ссср, снг, содружество , в мире