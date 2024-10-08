https://ria.ru/20241008/sng-1977039835.html

Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ

Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ

Никто из выступавших на совете глав государств СНГ в Москве не усомнился в необходимости сохранения и развития содружества, заявил его генеральный секретарь... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:06

2024-10-08T18:06

2024-10-08T18:06

москва

россия

сергей лебедев

снг

содружество

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Никто из выступавших на совете глав государств СНГ в Москве не усомнился в необходимости сохранения и развития содружества, заявил его генеральный секретарь Сергей Лебедев. "Для меня как генерального секретаря СНГ, конечно, очень важно, что ни один выступавший не усомнился в необходимости сохранения и дальнейшего развития Содружества независимых государств", - сказал Лебедев, выступая по итогам заседания в узком формате. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит СНГ в Москве является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства РФ.

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москва, россия, сергей лебедев, снг, содружество