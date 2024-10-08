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Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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18:06 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/sng-1977039835.html
Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ
Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ
Никто из выступавших на совете глав государств СНГ в Москве не усомнился в необходимости сохранения и развития содружества, заявил его генеральный секретарь... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:06
2024-10-08T18:06
москва
россия
сергей лебедев
снг
содружество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Никто из выступавших на совете глав государств СНГ в Москве не усомнился в необходимости сохранения и развития содружества, заявил его генеральный секретарь Сергей Лебедев. "Для меня как генерального секретаря СНГ, конечно, очень важно, что ни один выступавший не усомнился в необходимости сохранения и дальнейшего развития Содружества независимых государств", - сказал Лебедев, выступая по итогам заседания в узком формате. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит СНГ в Москве является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства РФ.
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москва, россия, сергей лебедев, снг, содружество
Москва, Россия, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Никто не усомнился в необходимости развития Содружества, заявил генсек СНГ

Генсек Лебедев: никто не усомнился в необходимости сохранения и развития СНГ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Никто из выступавших на совете глав государств СНГ в Москве не усомнился в необходимости сохранения и развития содружества, заявил его генеральный секретарь Сергей Лебедев.
"Для меня как генерального секретаря СНГ, конечно, очень важно, что ни один выступавший не усомнился в необходимости сохранения и дальнейшего развития Содружества независимых государств", - сказал Лебедев, выступая по итогам заседания в узком формате.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит СНГ в Москве является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства РФ.
Выступление Путина на саммите СНГ в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Саммит СНГ продолжился в расширенном составе
Вчера, 17:29
 
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