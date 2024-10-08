https://ria.ru/20241008/siyyarto-1977052194.html

Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины

Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины - РИА Новости, 08.10.2024

Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:28

2024-10-08T19:28

2024-10-08T19:28

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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями большинство стран НАТО не поддерживают членство Киева в альянсе. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса. "На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал", - отметил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сибига 30 сентября совершил первый за 4,5 года визит главы МИД Украины в Будапешт. В минувший четверг новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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