Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины
Сийярто заявил главе МИД Украины, что страны НАТО не поддерживают членство Киева
© Фото : Szijjártó Péter officialМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи
© Фото : Szijjártó Péter official
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями большинство стран НАТО не поддерживают членство Киева в альянсе.
По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.
"На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал", - отметил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Сибига 30 сентября совершил первый за 4,5 года визит главы МИД Украины в Будапешт.
В минувший четверг новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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