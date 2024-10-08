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Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины - РИА Новости, 08.10.2024
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19:28 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/siyyarto-1977052194.html
Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины
Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины - РИА Новости, 08.10.2024
Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:28
2024-10-08T19:28
в мире
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россия
киев
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями большинство стран НАТО не поддерживают членство Киева в альянсе. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса. "На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал", - отметил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сибига 30 сентября совершил первый за 4,5 года визит главы МИД Украины в Будапешт. В минувший четверг новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, андрей сибига, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Марк Рютте, НАТО
Сийярто заявил, что страны НАТО не поддерживают членство Украины

Сийярто заявил главе МИД Украины, что страны НАТО не поддерживают членство Киева

© Фото : Szijjártó Péter officialМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Szijjártó Péter official
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что за закрытыми дверями большинство стран НАТО не поддерживают членство Киева в альянсе.
По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.
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"На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал", - отметил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Сибига 30 сентября совершил первый за 4,5 года визит главы МИД Украины в Будапешт.
В минувший четверг новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоАндрей СибигаМарк РюттеНАТО
 
 
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