https://ria.ru/20241008/sim-karty-1976947004.html

Анализ: сим-карты для умных устройств чаще всего используют промышленники

Анализ: сим-карты для умных устройств чаще всего используют промышленники - РИА Новости, 08.10.2024

Анализ: сим-карты для умных устройств чаще всего используют промышленники

Эксперты фиксируют рост интенсивности использования мобильного интернета для умных устройств; лидерами стали организации, работающие в сфере промышленности и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:35

2024-10-08T12:35

2024-10-08T12:35

мегафон

мобильная связь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Эксперты фиксируют рост интенсивности использования мобильного интернета для умных устройств; лидерами стали организации, работающие в сфере промышленности и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), говорится в исследовании "Мегафона", который проанализировал динамику использования M2M сим-карт за последние пять лет. Умные устройства собирают и передают данные, обмениваются ими между собой, помогают оцифровать производство и заменяют ручной труд. Растущая потребность в автоматизации и расширение возможностей интернета вещей стали основными драйверами роста спроса на такие сим-карты. Ежегодно количество промышленных гаджетов, имеющих выход в интернет при помощи сим-карт, растет в среднем на 18%, а за неполные пять лет их количество удвоилось. Согласно данным, наибольший рост – более 400% – демонстрирует промышленность. Интернет вещей здесь применяется для решения самых разных задач: от мониторинга экологической обстановки до управления технологическими процессами. В жилищно-коммунальном хозяйстве пятилетний рост составил более 300%, он связан с внедрением умных приборов учёта коммунальных ресурсов. Примечательно, что одной из отраслей, демонстрирующей стабильный рост, стало сельское хозяйство – в среднем на 9% ежегодно. Современные технологии применяются для мониторинга состояния окружающей среды, контроля показателей, дистанционного управления процессами на фермах. За последние пять лет среднее количество данных, передаваемых одним устройством, возросло в три раза – с 550 Мб до 1,5 Гбайт, что объясняется широким распространением умных видеокамер. Однако большая часть промышленного оборудования (более 92%) потребляет менее 100 Мб в месяц, отмечается в исследовании. В России М2М сим-карты наиболее распространены в центральной части страны (43% от общего количества). В основном технология здесь применяется для управления городской инфраструктурой ("Умный город", "Безопасный город"), ЖКХ, мониторинга экологической обстановки. Еще 32% сим-карт приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Здесь при помощи умных устройств автоматизировано машиностроение и управление автопарками, добыча полезных ископаемых, ведется мониторинг функционирования трубопроводов и отдалённых промыслов, пояснили аналитики.

https://ria.ru/20240913/sim-1972615639.html

https://realty.ria.ru/20240918/internet-1973227955.html

https://ria.ru/20240927/moshenniki-1974976173.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мегафон, мобильная связь