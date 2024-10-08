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Глава Приангарья: Сибири надо решить серьезные задачи для роста экспорта
Глава Приангарья: Сибири надо решить серьезные задачи для роста экспорта - РИА Новости, 08.10.2024
Глава Приангарья: Сибири надо решить серьезные задачи для роста экспорта
Сибирским регионам предстоит решить серьезные задачи, чтобы получить ощутимый прирост экспорта в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:49
2024-10-08T15:49
2024-10-08T15:49
иркутская область
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игорь кобзев
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ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Сибирским регионам предстоит решить серьезные задачи, чтобы получить ощутимый прирост экспорта в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Кобзев возглавил координационный совет Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. В этой должности глава региона провел первое рабочее заседание в режиме видеоконференцсвязи. Участие в заседании приняли представители министерства промышленности и торговли РФ, посольства России в КНР, Российского экспортного центра, Торгового представительства РФ в КНР, генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске, представители исполнительных органов всех регионов Сибирского федерального округа и Республики Бурятии. Приветствуя участников встречи, председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников подчеркнул, что координационные советы ассоциации призваны сформировать позицию сибирских регионов по ключевым направлениям социально-экономического развития Сибири и продвигать ее через участие глав субъектов и руководителей законодательных органов на федеральный уровень. "В настоящее время идет активный процесс формирования новой структуры национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который стартует в 2025 году. Предстоит решать серьезнейшие задачи, чтобы за пять лет получить ощутимые результаты прироста объема экспорта минимум на две трети по сравнению с показателем 2023 года", - сказал Кобзев. Глава региона предложил активнее использовать опыт формирования пакета предложений по решению проблемных вопросов развития экспорта для направления в федеральные органы власти. В прошлом году совет направил для рассмотрения 15 таких предложений, восемь из них были поддержаны. Также участники совещания рассмотрели вопросы развития социально-экономического сотрудничества Узбекистана с субъектами СФО и формирования положения о представительстве МАСС в Пекине.
https://ria.ru/20241007/voprosy-1976846741.html
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россия, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Россия, Иркутская область, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Сибирским регионам предстоит решить серьезные задачи, чтобы получить ощутимый прирост экспорта в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".
Кобзев возглавил координационный совет Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. В этой должности глава региона провел первое рабочее заседание в режиме видеоконференцсвязи. Участие в заседании приняли представители министерства промышленности и торговли РФ
, посольства России в КНР
, Российского экспортного центра, Торгового представительства РФ в КНР, генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске
, представители исполнительных органов всех регионов Сибирского федерального округа и Республики Бурятии
.
Приветствуя участников встречи, председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников подчеркнул, что координационные советы ассоциации призваны сформировать позицию сибирских регионов по ключевым направлениям социально-экономического развития Сибири и продвигать ее через участие глав субъектов и руководителей законодательных органов на федеральный уровень.
"В настоящее время идет активный процесс формирования новой структуры национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который стартует в 2025 году. Предстоит решать серьезнейшие задачи, чтобы за пять лет получить ощутимые результаты прироста объема экспорта минимум на две трети по сравнению с показателем 2023 года", - сказал Кобзев.
Глава региона предложил активнее использовать опыт формирования пакета предложений по решению проблемных вопросов развития экспорта для направления в федеральные органы власти. В прошлом году совет направил для рассмотрения 15 таких предложений, восемь из них были поддержаны.
Также участники совещания рассмотрели вопросы развития социально-экономического сотрудничества Узбекистана
с субъектами СФО и формирования положения о представительстве МАСС в Пекине
.