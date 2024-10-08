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Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами - РИА Новости, 08.10.2024
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами
Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:17
2024-10-08T05:17
2024-10-08T05:17
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт: украинские солдаты перепутали их со своими сослуживцами, рассказал военный с позывным "Фауст" на видео, предоставленном МО РФ. По его словам, бригада заходила в Желанное практически первой. "Зашли мы в первые хаты, которые разрушены были, перед Первым Желанным, нас встретил очень шквальный огонь, там и минометы, и "птички" (беспилотники - ред.), и все было, но прошли хорошо", - рассказал боец. "Фауст" отметил, что действия подразделения штурмовиков грамотно координировало командование с помощью БПЛА. "Уже стемнело, мы заняли первую хату в Желанном-1, самую крайнюю. Выставили дозор и дух перевести решили. Под утро - как раз боец стоял в дозоре с позывным "Лис", вот он молодец, вовремя среагировал - прямо к дому подъехала боевая машина всушная", - рассказал российский военный. Дозорный вовремя среагировал, доложил командиру, российские бойцы заняли оборону в доме. По словам "Фауста", украинские военные подошли к дому, поздоровались и только потом поняли, что внутри - российские бойцы. "Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все - там ротация и осталась, возле этой хаты", - заключил штурмовик.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами
Боец "Фауст": подразделение ВСУ погибло, перепутав опорный пункт
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт: украинские солдаты перепутали их со своими сослуживцами, рассказал военный с позывным "Фауст" на видео, предоставленном МО РФ.
По его словам, бригада заходила в Желанное практически первой.
"Зашли мы в первые хаты, которые разрушены были, перед Первым Желанным, нас встретил очень шквальный огонь, там и минометы, и "птички" (беспилотники - ред.), и все было, но прошли хорошо", - рассказал боец.
"Фауст" отметил, что действия подразделения штурмовиков грамотно координировало командование с помощью БПЛА.
"Уже стемнело, мы заняли первую хату в Желанном-1, самую крайнюю. Выставили дозор и дух перевести решили. Под утро - как раз боец стоял в дозоре с позывным "Лис", вот он молодец, вовремя среагировал - прямо к дому подъехала боевая машина всушная", - рассказал российский военный.
Дозорный вовремя среагировал, доложил командиру, российские бойцы заняли оборону в доме. По словам "Фауста", украинские военные подошли к дому, поздоровались и только потом поняли, что внутри - российские бойцы.
"Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все - там ротация и осталась, возле этой хаты", - заключил штурмовик.