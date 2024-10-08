https://ria.ru/20241008/shkolnik-1977022749.html

В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента

В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента - РИА Новости, 08.10.2024

В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента

Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Алевтина Наместникова. "Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь... Ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее", - рассказала Наместникова. Она подчеркнула, что в школе уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами. В результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

https://ria.ru/20240304/otravlenie-1930936393.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва