Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/shkolnik-1977022749.html
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента
Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:11
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Алевтина Наместникова. "Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь... Ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее", - рассказала Наместникова. Она подчеркнула, что в школе уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами. В результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
https://ria.ru/20240304/otravlenie-1930936393.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента

В Москве школьника госпитализировали из-за реагента в кабинете химии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Алевтина Наместникова.
"Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь... Ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее", - рассказала Наместникова.
Она подчеркнула, что в школе уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами. В результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Саратовский СК проверяет данные о массовом отравлении школьников
4 марта, 10:29
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала