https://ria.ru/20241008/shkolnik-1977022749.html
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента
Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:11
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Алевтина Наместникова. "Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь... Ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее", - рассказала Наместникова. Она подчеркнула, что в школе уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами. В результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве школьника госпитализировали из-за химического реагента
В Москве школьника госпитализировали из-за реагента в кабинете химии
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученика школы №1476 в Москве, пострадавшего от воздействия химического реагента, госпитализировали, проводится служебное расследование, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Алевтина Наместникова.
"Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь... Ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее", - рассказала Наместникова.
Она подчеркнула, что в школе уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами. В результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.