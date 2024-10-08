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В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:05
2024-10-08T11:05
2024-10-08T11:13
шебекино
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино дрон атаковал "Газель". Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Кроме того, в Белгородском районе в селе Черемошное в результате атаки дрона-камикадзе огнём уничтожен объект торговли.
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Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
В Шебекино Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ