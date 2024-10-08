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В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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11:05 08.10.2024 (обновлено: 11:13 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/shebekino-1976910666.html
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:05
2024-10-08T11:13
шебекино
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино дрон атаковал "Газель". Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Кроме того, в Белгородском районе в селе Черемошное в результате атаки дрона-камикадзе огнём уничтожен объект торговли.
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шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ

В Шебекино Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на "Газель" в городе Шебекино Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на Газель в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на "Газель" в городе Шебекино Белгородской области
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон атаковал "Газель". Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Кроме того, в Белгородском районе в селе Черемошное в результате атаки дрона-камикадзе огнём уничтожен объект торговли.
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Вчера, 10:33
 
ШебекиноБелгородская областьПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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