https://ria.ru/20241008/shebekino-1976910666.html

В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ

Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:05

2024-10-08T11:05

2024-10-08T11:13

шебекино

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино дрон атаковал "Газель". Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Кроме того, в Белгородском районе в селе Черемошное в результате атаки дрона-камикадзе огнём уничтожен объект торговли.

https://ria.ru/20241008/obstrely-1976903516.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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шебекино, белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины